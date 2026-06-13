Tunisie 2027 - Vers un nouveau positionnement touristique haut de gamme

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère du Tourisme poursuit à un rythme soutenu les préparatifs liés à l'organisation de la manifestation « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 ».

Cet événement vise à stimuler l'investissement touristique, à renforcer la qualité des services et à évoluer vers un tourisme haut de gamme, a souligné le ministre du Tourisme, Sofiène Tekkaya, lors d'une réunion consacrée à la relance du secteur, tenue ce vendredi en présence des membres du nouveau bureau exécutif de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV).

Selon un communiqué du ministère, l'accent a été mis notamment sur l'importance de la digitalisation des services des agences de voyages et la création d'une plateforme électronique pour la délivrance des visas en ligne, afin d'assurer une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes et de fournir des données en temps réel aux voyageurs.

Le ministre a également appelé les agences de voyages à renforcer la diversification de l'offre touristique, alors que la Tunisie connaît une reprise notable de son activité touristique, marquée par son positionnement au deuxième rang des destinations court-courriers les plus prisées par les voyageurs de Suisse romande, ainsi que par son élection en tant que capitale du tourisme arabe 2027.

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Sofiène Tekkaya a insisté par ailleurs sur la nécessité de dynamiser le tourisme saharien et oasien ainsi que le tourisme intérieur, à travers le développement de produits touristiques diversifiés et compétitifs, répondant aux attentes des visiteurs tunisiens, tout en valorisant les richesses culturelles et naturelles du pays.

De son côté, le président de la FTAV, Mohamed Ali Toumi, a affirmé que la Fédération oeuvre en coordination avec le ministère du Tourisme et les professionnels du secteur afin de renforcer la compétitivité de la destination tunisienne.

 

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