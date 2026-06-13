Tunisie: Émirats - Etihad relance sa desserte de Tunis avec trois fréquences hebdomadaires

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La compagnie aérienne émiratie Etihad Airways s'apprêterait à relancer sa liaison entre Abu Dhabi et Tunis à partir du 11 juin, selon des informations circulant dans le secteur aérien.

D'après ces éléments, la desserte entre l'aéroport international de Tunis-Carthage et l'aéroport international Zayed d'Abu Dhabi (AUH) serait opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires, programmées les mardi, jeudi et dimanche.

Cette reprise interviendrait après une suspension temporaire de la ligne, officiellement liée à des ajustements opérationnels dans un contexte régional marqué par des tensions au Moyen-Orient et des réorganisations de capacités sur certaines routes internationales.

Si elle se confirme, cette relance permettrait à Etihad Airways de réactiver une connexion stratégique entre la Tunisie et son hub d'Abu Dhabi, offrant des correspondances vers le réseau long-courrier de la compagnie, notamment vers l'Asie, l'Australie et le Golfe.

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À ce stade, aucune annonce officielle détaillée n'a encore été publiée par la compagnie concernant les horaires précis ou la mise en vente des billets. Les acteurs du secteur aérien évoquent toutefois une reprise progressive des opérations sur certaines lignes internationales dans les prochaines semaines.

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