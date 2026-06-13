Tunisie: BNA Assurances lance les 'Rencontres de la Mobilité - Drive Green' et réaffirme son engagement en faveur de la mobilité durable au pays

Acteur engagé dans l'innovation et le développement durable et dans le cadre de son engagement en faveur de la transition énergétique, BNA Assurances a organisé la première édition des « Rencontres de la Mobilité - Drive Green », un événement dédié à la mobilité électrique et à ses perspectives de développement en Tunisie.

Organisée au siège de BNA Assurances au Lac 2, cette rencontre a réuni les principaux acteurs de l'écosystème : institutions publiques, concessionnaires automobiles, startups innovantes, experts, médias et clients détenteurs de véhicules électriques et collaborateurs autour d'un objectif commun : favoriser le dialogue et contribuer à l'émergence d'une mobilité plus durable, plus intelligente et plus responsable.

À travers cette initiative, BNA Assurances confirme sa volonté d'accompagner les mutations du secteur automobile dans une première étape et énergétique dans sa globalité, tout en développant des solutions adaptées aux nouveaux usages de mobilité.

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L'organisation de 'Drive Green' au sein même de son siège témoigne de la volonté de la BNA Assurances d'être au coeur du changement. L'électromobilité n'est plus une option pour l'avenir, c'est une réalité économique et environnementale qui doit être coconstruite dès aujourd'hui avec l'ensemble de l'écosystème.

Un engagement construit dans la durée

Depuis plusieurs années, BNA Assurances a fait le choix d'investir dans la compréhension et l'accompagnement des enjeux liés à la mobilité électrique.

Cet engagement s'est traduit par

Des tables rondes et des séminaires de formation : animés par des experts de l'écosystème de la mobilité propre.

Des démonstrations exclusives de solutions de recharge de nouvelle génération et des nouvelles technologies rattachées à l'électromobilité.

Des partages de vision sur l'intégration de la mobilité électrique dans la stratégie RSE des entreprises.

Ce qui a permis à la compagnie de développer une expertise reconnue sur ce segment en pleine évolution.

Cette démarche s'est récemment concrétisée par l'installation de bornes de recharge électrique au sein de son siège ainsi que par l'adaptation de son offre en proposant des solutions spécifiques et personnalisées.

Les Rencontres de la Mobilité constituent ainsi une nouvelle étape dans cette dynamique, en créant un espace d'échange et de réflexion autour des enjeux de la mobilité de demain.

La mobilité électrique : une transformation mondiale qui s'accélère

Partout dans le monde, la mobilité électrique connaît une croissance sans précédent. Portée par les impératifs de transition énergétique, la réduction des émissions de carbone et les avancées technologiques, elle s'impose progressivement comme l'un des piliers de la mobilité du futur.

La Tunisie s'inscrit pleinement dans cette dynamique à travers des objectifs ambitieux de développement du parc de véhicules électriques, du réseau de bornes de recharge et des énergies renouvelables.

Dans ce contexte, les acteurs économiques sont appelés à jouer un rôle actif dans l'accompagnement de cette transformation.

BNA Assurances : un assureur engagé dans la mobilité de demain

Dans son allocution d'ouverture, M. Faker Rais, Directeur Général de BNA Assurances, a souligné l'importance de cette transition et le rôle que les assureurs sont appelés à jouer dans l'accompagnement des nouveaux usages.

« La mobilité durable n'est plus une perspective lointaine, elle est déjà une réalité en construction. En tant qu'assureur, notre responsabilité est d'anticiper les évolutions du marché, de développer des solutions adaptées aux nouveaux besoins de nos clients et de contribuer activement à la structuration de l'écosystème de la mobilité électrique en Tunisie. »

Il a également rappelé que l'ambition de BNA Assurances dépasse le cadre traditionnel de l'assurance :« À travers les Rencontres de la Mobilité, nous souhaitons fédérer les différents acteurs de cet écosystème, encourager le partage d'expertise et participer à la construction d'une mobilité plus durable, plus innovante et plus accessible pour tous. »

Un espace d'échange au service de l'écosystème

Les Rencontres de la Mobilité ont permis aux participants d'échanger autour des opportunités et des défis liés à l'électrification des transports, au développement des infrastructures de recharge, à l'évolution des attentes des consommateurs et aux perspectives offertes par la transition énergétique.

Cette rencontre a également mis en lumière l'importance de la coopération entre les différents acteurs publics et privés afin d'accélérer le développement de la mobilité électrique en Tunisie.

Une ambition tournée vers l'avenir

À travers cette première édition des Rencontres de la Mobilité - Drive Green, BNA Assurances réaffirme son positionnement d'acteur innovant et engagé dans l'accompagnement des transformations économiques, technologiques et environnementales.

Forte de son expertise, de son esprit d'innovation et de sa proximité avec ses clients, la compagnie poursuivra ses initiatives visant à promouvoir une mobilité plus durable et à contribuer activement aux ambitions nationales de transition énergétique.