Tunisie: Vacances - Combien coûte réellement une semaine de séjour au pays en 2026 ?

Destination phare des voyageurs algériens et de plus en plus prisée par les touristes européens, la Tunisie demeure en 2026 l'une des destinations méditerranéennes offrant le meilleur rapport qualité-prix. Entre stations balnéaires, patrimoine millénaire, gastronomie réputée et proximité géographique, le pays permet d'organiser une semaine de vacances avec un budget relativement accessible, à condition de choisir la bonne période et de réserver à l'avance.

Des offres adaptées à tous les budgets

Pour un séjour d'une semaine, un voyageur seul peut prévoir un budget compris entre 350 et 800 euros hors transport international, tandis qu'une famille de quatre personnes dépensera généralement entre 800 et 2 000 euros selon le niveau de confort recherché.

L'hébergement constitue naturellement le principal poste de dépenses. Dans les principales stations touristiques comme Hammamet, Djerba, Sousse ou Monastir, les hôtels trois étoiles proposent des chambres à partir de 30 à 50 euros la nuit en basse saison. Les établissements quatre et cinq étoiles affichent généralement des tarifs compris entre 70 et 250 euros la nuit.

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Les formules "all inclusive" demeurent parmi les options les plus avantageuses pour les familles. En dehors de la haute saison estivale, de nombreuses promotions sont proposées jusqu'au 30 juin puis à partir du mois de septembre. Les réservations anticipées (Early Booking) permettent également d'obtenir des réductions importantes pouvant atteindre 20 à 40 % dans certains établissements.

Le même constat s'applique aux villas et maisons de vacances. À Nabeul, Kélibia, Mahdia ou Tabarka, il est possible de louer une maison familiale à partir de 60 euros la nuit hors saison. Durant les mois de juillet et août, les prix peuvent toutefois doubler, voire tripler dans les zones les plus recherchées du littoral.

Du fricassé aux ruines de Carthage : voyager sans se ruiner

Côté restauration, la Tunisie reste particulièrement abordable. Dans les cafés populaires et restaurants traditionnels, les spécialités locales comme le fricassé, le kafteji, la mloukhia, les grillades ou le couscous sont accessibles entre 3 et 10 euros. Dans les établissements touristiques ou les restaurants haut de gamme avec vue sur mer, il faut compter entre 15 et 40 euros par personne.

Les amateurs de culture et de patrimoine disposent également d'un large choix d'activités à des tarifs raisonnables. Une journée à Carthage permet de découvrir les thermes d'Antonin, l'amphithéâtre romain et plusieurs sites archéologiques majeurs. Le Musée national du Bardo, qui abrite l'une des plus importantes collections de mosaïques romaines au monde, demeure une visite incontournable. Les médinas de Tunis, Sousse et Kairouan offrent également une immersion unique dans l'histoire du pays.

Pour les voyageurs en quête de nature et de loisirs, les excursions dans le désert tunisien, les sorties en mer à Djerba ou à Monastir, les balades à dos de dromadaire ainsi que les centres de thalassothérapie constituent parmi les activités les plus recherchées. Selon les prestations choisies, il faut prévoir entre 15 et 80 euros par activité.

La Tunisie by night : entre cafés panoramiques et marinas animées

Les soirées tunisiennes offrent elles aussi de nombreuses possibilités. Les visiteurs peuvent profiter des cafés panoramiques de Sidi Bou Saïd dominant le golfe de Tunis, des marinas de Yasmine Hammamet et de Monastir, des restaurants de poissons de La Goulette ou encore des animations nocturnes de Djerba et Sousse.

Pour optimiser son budget, les professionnels du secteur recommandent de privilégier les séjours avant le 30 juin ou après le 31 août, de réserver plusieurs semaines à l'avance et d'alterner entre activités payantes et découvertes gratuites. Les plages publiques, les médinas historiques, les promenades sur les corniches et les marchés traditionnels permettent en effet de découvrir une grande partie de la richesse touristique tunisienne à moindre coût.

Au final, la Tunisie continue de se distinguer comme une destination capable d'offrir une semaine de vacances complète entre mer, culture, gastronomie et détente pour un budget souvent inférieur à celui observé dans la plupart des destinations méditerranéennes concurrentes.