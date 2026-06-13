Afrique: Tunisie-Portugal U23 - Quand et où suivre la finale du Tournoi Maurice Revello ?

La sélection tunisienne U23 dispute ce samedi 13 juin 2026 la finale du Tournoi Maurice Revello face au Portugal U23, au stade Bon Rencontre. Le coup d'envoi est prévu à 17h00 heure de Tunis (18h00 heure locale), dans une affiche qui oppose deux parcours solides et contrastés.

La Tunisie a validé son billet pour la finale après une phase de groupes globalement maîtrisée, avec deux victoires nettes contre la RD Congo (3-0) et la Chine (3-0), un match nul face aux U19 de Colombie (0-0) et une défaite contre l'Arabie saoudite (3-1). Les Aiglons de Carthage ont notamment affiché une organisation défensive compacte, basée sur un bloc bas et une transition rapide vers l'avant, portée par des joueurs de couloir percutants et un attaquant cible régulièrement sollicité.

En face, le Portugal U23 s'avance avec un bilan impressionnant : trois victoires contre le Japon (4-1), le Venezuela (3-1) et le Canada (6-1), ainsi qu'un match nul face à la Côte d'Ivoire (0-0). La sélection lusitanienne s'appuie sur une forte créativité offensive, incarnée par son meneur de jeu João Rego, meilleur buteur du tournoi, ainsi que plusieurs joueurs à fort potentiel évoluant dans des clubs européens de premier plan.

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La rencontre s'annonce comme un duel entre rigueur tactique tunisienne et inspiration technique portugaise, dans un stade de Bon Rencontre attendu en configuration majoritairement acquise au public tunisien.

La finale sera retransmise en direct sur les plateformes officielles du Tournoi Maurice Revello (site web et chaîne YouTube du tournoi).