Afrique: Match Tunisie-Suède - La FTF lance un avertissement ferme aux supporters tunisiens

À l'approche de la rencontre entre la Tunisie et la Suède dans le cadre de la Coupe du monde 2026, la Fédération tunisienne de football (FTF) a publié un communiqué destiné aux supporters tunisiens afin de les informer des principales dispositions organisationnelles et sécuritaires arrêtées lors de la réunion de sécurité précédant le match.

La FTF a indiqué que les portes du stade ouvriront à partir de 17h00 et a recommandé aux supporters d'arriver suffisamment tôt afin d'éviter les encombrements et de faciliter les opérations d'accès à l'enceinte sportive.

La Fédération a également attiré l'attention sur les prévisions météorologiques annonçant un risque de pluie le jour de la rencontre. En raison de l'interdiction d'introduire des parapluies dans le stade, les supporters sont invités à privilégier le port de casquettes ou de vêtements munis d'une capuche.

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Par ailleurs, plusieurs mesures de sécurité seront appliquées. L'utilisation de fumigènes, de pétards ou de tout autre engin pyrotechnique est strictement interdite à l'intérieur comme aux abords du stade. L'introduction de bouteilles, quelle qu'en soit la nature, sera également prohibée, des points de vente de boissons étant disponibles à l'intérieur de l'enceinte. La Fédération rappelle en outre que les banderoles et slogans à caractère politique ne sont pas autorisés.

La FTF souligne que les supporters feront l'objet de contrôles de sécurité renforcés aux entrées du stade. Toute infraction à ces consignes pourra entraîner des poursuites conformément à la législation mexicaine en vigueur, ainsi que d'éventuelles sanctions sportives et financières à l'encontre de la Fédération tunisienne de football.

Dans son communiqué, la Fédération a enfin lancé un appel à l'ensemble des supporters tunisiens afin qu'ils respectent les consignes et les lois locales, contribuent au bon déroulement de l'événement et continuent de véhiculer une image exemplaire et positive du public tunisien, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade.