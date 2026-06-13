Sénégal: Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au pays - Lancement d'une campagne nationale de communication

Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la Direction de la formation et de la communication (Dfc) a procédé, vendredi, au lancement de la campagne nationale de communication pour la vulgarisation du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs). Objectif : fédérer les énergies sur l'introduction des langues nationales dans l'enseignement.

Un nouveau jalon vient d'être posé dans la refondation du système éducatif. Il s'agit du lancement, vendredi 12 juin, à Diamniadio, de la campagne de communication sur le Modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs). En phase de généralisation à l'échelle nationale, le directeur de la formation et de la communication, Daouda Guèye, qui a présidé l'événement, s'est vanté des bons résultats de ce modèle qui, a-t-il souligné, « vise à bâtir une école plus efficace, équitable et profondément enracinée dans nos valeurs et réalités ».

M. Guèye estime que la durabilité de celui-ci repose sur l'adhésion et la synergie de tous les acteurs, ainsi que sur une communication « incisive, inclusive et de proximité ». « La communication constitue un pilier central de notre stratégie. Il ne s'agit pas seulement d'informer, mais de donner du sens, d'accompagner, de construire la confiance et la mobilisation collective », a-t-il indiqué.

Insistant sur le volet communication, Momar Talla Bèye, chef de division communication à la DFC, a indiqué que le portage se fera d'abord sur le plan institutionnel (ministère), à la Direction générale de l'enseignement élémentaire (DGEE) et dans toutes les académies du pays. Il sera ensuite étendu dans les instances déconcentrées.

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Outre ces méthodes, la Dfc entend utiliser les supports digitaux et médiatiques (télévisions nationales et radios communautaires) pour développer la mise en oeuvre de cette stratégie. « Dans tout le pays, avec les huit langues nationales et le français, nous allons charrier ces supports pour permettre aux populations de s'approprier le Mohebs », déclare-t-il.

Malgré les résultats engrangés, le ministère de l'Éducation nationale a décelé quelques défis dans la mise en oeuvre du Mohebs. Ceux-ci, précise Momar Talla Bèye, sont d'ordre matériel (disponibilité à temps et en quantité des ressources didactiques), former suffisamment d'enseignants, et développer des stratégies innovantes en matière de communication. Le ministère, a rappelé M. Bèye, compte sur le budget souverain, l'accompagnement des partenaires financiers et l'engagement des collectivités territoriales et des entreprises à travers la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse).