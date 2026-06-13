Afrique: Sénégal-France - Confiance, lucidité et maîtrise collective

Le football est complexe : il ne se joue pas uniquement sur la pelouse. Il se joue aussi dans les têtes, dans les médias, dans les conversations, dans les tribunes et parfois même bien avant le coup de sifflet marquant le début de la rencontre.

Les joueurs ne sont pas insensibles à cet environnement. Ils sont des compétiteurs de haut niveau, certes, mais ils demeurent avant tout des êtres humains. Ils lisent, écoutent, observent et perçoivent les messages, explicites ou implicites, qui entourent les grands rendez-vous.

L'histoire du sport montre que les batailles psychologiques précèdent souvent les batailles tactiques. Chaque camp cherche à influencer le récit, à installer le doute chez l'adversaire ou à déplacer la pression sur ses épaules.

C'est pourquoi nous ne sommes pas dans une phase de formulation de critiques à l'endroit des joueurs ou du staff technique. Nous sommes plutôt dans un moment où les encouragements, la confiance et le soutien doivent prévaloir. Notre responsabilité est d'être des porteurs de confiance et non des générateurs de pression ou de doute pour nos Lions.

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Retenons également une réalité essentielle : tout ne va pas se jouer sur un seul match. Dans une Coupe du monde, l'objectif premier demeure la qualification au second tour.

Celle-ci se construit souvent sur la durée, à travers plusieurs rencontres, grâce à la régularité des performances, à la maîtrise émotionnelle et à la capacité à gérer les temps forts comme les temps faibles.

C'est dans cet esprit que nous devons accompagner nos Lions : avec confiance, sérénité et conviction. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance fondée sur la valeur de nos joueurs, sur leur expérience et sur tout ce qu'ils ont déjà démontré sur les plus grandes scènes du football mondial.

Le Sénégal dispose d'une avance psychologique majeure face à la France pour l'avoir battue lors de la Coupe du monde 2002. Certes, les générations ont changé, mais certains souvenirs demeurent gravés dans la mémoire collective et continuent d'habiter l'imaginaire des grandes confrontations.

Par ailleurs, notre adversaire est conscient du fait que notre équipe dispose de talents de haut rang et figure désormais parmi les grandes nations du football mondial.

Le bon sens recommande donc que l'équipe française bâtisse sa stratégie en fonction de ces réalités.

J'imagine une France qui va attaquer à outrance dès le début afin de rechercher un but susceptible de refroidir les ardeurs sénégalaises.

Sous cette hypothèse, il faut une équipe sénégalaise concentrée, solidaire et disciplinée sur le plan tactique, avec un réel resserrement des lignes. Il faudra résister à toute précipitation, accepter les temps faibles et exploiter avec lucidité les opportunités qui se présenteront. Face à une équipe française de très haut niveau, le Sénégal devra opposer son organisation collective, sa force mentale et son efficacité dans les transitions.

Refusons toutefois que la pression soit dans notre camp. Elle repose davantage sur les épaules de la France, nation de tradition footballistique exceptionnelle, régulièrement présentée parmi les favorites des grandes compétitions internationales.

L'histoire du football nous enseigne qu'il n'existe aucune corrélation positive automatique entre le niveau de développement économique d'un pays et les performances de son équipe nationale. Si tel était le cas, les nations les plus riches domineraient systématiquement le football mondial. Or, la réalité est beaucoup plus nuancée. Ce sport récompense avant tout le talent, la qualité de l'organisation, la cohésion du groupe, l'intelligence tactique, la préparation mentale et la capacité à se transcender dans les moments décisifs.

Le football possède cette singularité remarquable : il est sans doute l'un des rares domaines où la volonté collective, l'engagement, le courage et l'intelligence stratégique peuvent réduire considérablement les écarts de moyens.

Les plus belles pages de son histoire ont souvent été écrites par des équipes qui ont refusé de se laisser enfermer dans les pronostics et les hiérarchies établies.