Ile Maurice: Grand nettoyage de l'île pendant le mois de juillet

Ordures accumulées au coin des rues, drains obstrués, terrains vagues transformés en décharges improvisées. Ces red spots, comme on les appelle, seront dans le viseur de Mauri-Facilities Management Co Ltd, début juillet. L'organisme, qui opère sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, lance une campagne nationale de nettoyage d'un mois, en collaboration avec la police de l'environnement.

Annonce faite dans le sillage de la Journée mondiale de l'environnement. Le moment n'est pas anodin. Alors que le chikungunya et la leptospirose sévissent, les autorités sanitaires multiplient les appels à la vigilance. Or, les dépôts sauvages offrent un terrain de prolifération idéal aux rats et aux moustiques, principaux vecteurs de ces maladies. Nettoyer l'île, c'est donc aussi couper l'herbe sous le pied de ces nuisibles.

La démarche se veut différente des opérations de nettoyage habituelles. Mauri-Facilities mobilisera ses équipes et ses équipements spécialisés pour identifier les principaux red spots à travers les localités et les éradiquer en profondeur. Une fois un site réhabilité, l'espace sera officiellement restitué à la communauté et aux conseils municipaux ou de district. L'idée : transformer ces verrues en espaces publics propres et sûrs, et confier leur préservation à la fierté civique des habitants.

Car l'organisme ne s'en cache pas, le succès de l'opération dépendra largement de la population. Deux hotlines : 210 5151 et 210 5252, sont d'ailleurs déjà opérationnelles. Les habitants sont invités à signaler les dépôts sauvages actifs, les drains bouchés ou les zones d'accumulation de déchets dans leur quartier. Les sites signalés seront enregistrés, évalués et intégrés au calendrier d'intervention de juillet.

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«Protéger notre environnement n'est plus seulement un devoir écologique ; c'est une ligne de défense directe pour notre santé nationale», fait valoir Mauri-Facilities. «Nous dégagerons les déchets, mais nous avons besoin du public pour nous aider à les repérer et, surtout, pour nous aider à maintenir les lieux propres après notre départ.»

L'organisme appelle les citoyens, les forces locales et les leaders communautaires à adopter la tolérance zéro envers les dépôts sauvages. Le grand nettoyage commence début juillet. Reste à savoir si les bonnes habitudes, elles, tiendront au-delà.