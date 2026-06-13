Ile Maurice: Michael Chavry perd la vie après une collision avec une moto

13 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un grave accident de la route, survenu jeudi vers 18 h 20 à Pointe-aux-Piments, a coûté la vie à un maçon de la localité, Michael Chavry, 52 ans, percuté par une motocyclette alors qu'il traversait la route principale, à proximité d'un commerce. Les policiers en arrivant sur place ont constaté qu'un motocycliste et un piéton s'étaient télescopés.

Le quinquagénaire, pris en charge par le SAMU a été transporté à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses. Mais, malgré les efforts du personnel médical, son état s'est détérioré et son décès a été constaté à 21 h 45. Son corps a été transféré à la morgue pour autopsie. Le motocycliste un habitant la localité, âgé de 18 ans, a été conduit au même établissement par des volontaires.

Les policiers ont procédé aux constats d'usage sur les lieux de l'accident et ont retrouvé la motocyclette sur un terrain vague à Camp Scipion, Pointe-aux-Piments. Selon le motard, le piéton aurait traversé la chaussée devant sa moto. Le jeune homme, dont l'état de santé est jugé stable, reste hospitalisé pour l'heure. L'alcootest auquel il a été soumis s'est révélé négatif et un test de dépistage de stupéfiants a également été effectué. Les enquêteurs poursuivent toutefois leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes du drame.

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