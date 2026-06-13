Sénégal: Collecte de sang - Le CNTS applique des procédures rigoureuses, assure son directeur

Dakar — Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) applique des procédures strictes conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de garantir la sécurité des produits sanguins, a assuré son directeur, le docteur Daouda Seck.

"Un processus rigoureux informatisé de collecte de sang est mis en place, allant de l'enregistrement du donneur à la distribution de la poche de sang, en passant par une sélection médicale et plusieurs contrôles biologiques", a-t-il notamment dit.

Le directeur du CNTS s'exprimait dans un entretien accordé à l'APS en prélude de la Journée mondiale des donneurs de sang commémorées le 14 juin de chaque année afin de "remercier, selon l'Organisation mondiale de la Santé, les donneurs volontaires et non rémunérés pour leurs contributions qui sauvent des vies.

Le docteur Seck assure qu'un processus rigoureux et strictement encadré est mis en oeuvre, depuis l'arrivée du donneur au CNTS jusqu'à l'acheminement de la poche de sang vers la banque de sang, chargée de sa distribution.

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"Toutes les poches sont identifiées par un numéro anonyme et soumises à des analyses visant à détecter notamment le VIH, les hépatites B et C ainsi que la syphilis", a-t-il souligné.

Seules les poches déclarées indemnes d'agents infectieux sont autorisées à la distribution aux structures publiques et privées qui en font la demande, a ajouté le docteur Daouda Seck.

Il a également fait observer que les poches de sang sont conçues de manière à empêcher toute manipulation susceptible d'altérer leur qualité, et qu'un système informatisé assure la traçabilité complète du processus.

Dans le cas de la découverte d'une infection telle que le VIH ou les hépatites virales chez un donneur, ce dernier est informé et orienté vers des structures de référence pour des examens de confirmation et une prise en charge adaptée, a-t-il fait savoir.

"Ce que l'on fait à ce niveau, c'est qu'un médecin traitant le convoque pour l'informer de son statut sérologique positif révélé par les premiers examens", a confié le directeur du CNTS.

"Il y a maintenant un autre examen de confirmation à faire, suite à la rédaction d'une lettre adressée à un centre de référence afin que le donneur puisse faire le suivi de son statut sérologique", a-t-il ajouté.

Le docteur Daouda Seck a par ailleurs souligné que la confiance des donneurs demeure "essentielle" pour garantir la disponibilité des produits sanguins et répondre aux besoins des établissements de santé publics et privés du pays.

La Journée mondiale des donneurs de sang a été instituée pour mettre également en lumière la responsabilité des gouvernements et des autorités sanitaires d'investir dans des systèmes de transfusion solides qui soutiennent le don volontaire, l'accès équitable et des pratiques transfusionnelles sûres.