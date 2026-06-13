Sénégal: L'IA est en train de révolutionner le secteur du cosmétique et de la dermatologie (Spécialiste)

Dakar — L'Intelligence artificielle (IA) fait partie des innovations qui révolutionnent le secteur du cosmétique et principalement de la dermatologie, a déclaré, vendredi, le docteur Rosalie Sarr Faye.

"L'entrée de l'IA dans la dermocosmétologie ne peut pas être occultée aujourd'hui. Ce sont des pratiques qu'on trouvera beaucoup plus chez les dermatologues qui sont installés dans le privé, notamment ce qu'on appelle les dermatologues libéraux. Donc vraiment, c'est également un outil indispensable dans le suivi de certaines dermatologistes", a-t-elle fait savoir.

La dermatologue et cosmétologue sénégalaise confirme l'existence de cette pratique dans le secteur même si elle n'est pas répandue comme en Europe.

Dr Faye intervenait lors du 6ème salon international de beauté, du cosmétique et de l'hygiène (11 au 13 juin) axé sur "L'avenir de la beauté africaine" organisé par la filiale sénégalaise du groupe Hage Turkiye au centre des expositions de Diamniadio,

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Les avantages de l'utilisation de l'IA dans ce secteur sont nombreux, indique-t-elle, citant ainsi ces outils qui peuvent aujourd'hui permettre de connaître le type de peau en fonction du degré d'hydratation ou du degré de sébum (une substance huileuse qui protège et hydrate la peau et les cheveux) qu'il y a sur la peau.

"Ce sont des outils qui sont intéressants en ce sens qu'ils peuvent permettre de réduire le temps de consultation. Aujourd'hui, on a d'autres outils comme les dermoscopes qui sont des loupes couplées à de la lumière qu'on utilise directement sur son téléphone. Cela permet d'analyser la peau de façon à gagner du temps en ce qui concerne le diagnostic", a-t-elle lors d'une communication consacrée au thème des "innovations dermatologiques et nouvelles approches du soin".

Mme Faye signale que de façon classique il peut être possible d'avoir des soins dermatologiques qui nécessitent d'abord un examen de laboratoire. Mais parfois, en utilisant par exemple ce dermoscope avec une IA couplée, on peut savoir que c'est plus une teigne qu'une chevelue et on n'a pas forcément besoin d'envoyer pour l'analyse.

En plus du gain de temps qu'elle procure au spécialiste de la peau, l'utilisation de l'Intelligence artificielle, peut aussi être indispensable dans le suivi.

"Par exemple, si on a une IA qui est capable de prendre des photos à un stade zéro, c'est-à-dire quand le patient vient d'arriver, on lui met un traitement et à un mois par exemple, on peut disposer de ces outils-là pour voir s'il y a toujours la même lésion", a fait valoir la dermatologue Rosalie Sarr Faye.

A ses yeux, ces systèmes et programmes informatiques peuvent aussi intervenir dans tout ce qui est formulation dans le domaine de la cosmétologie par rapport à la qualité d'un ingrédient dans la fabrication d'un produit présentant les multiples choses qu'on peut faire dans ce secteur avec l'IA.

Il existe aussi des inconvénients, note Dr Rosalie Sarr Faye, citant la libéralisation de la pratique accessible à tout public qui peut avoir des conséquences négatives. "Il y a de plus en plus d'outils qui sont libéralisés pour le public. Aujourd'hui, ça peut aussi remplacer le dermatologue, alors que l'IA n'est pas l'homme", a-t-elle averti.

La dermatologue veut ainsi signaler le degré d'erreur que l'IA peut faire si on se dit qu'on a une application à notre portée avec laquelle on scanne sa peau.

"On fait son propre diagnostic également, des fois on n'est pas spécialiste, on peut passer à côté de pathologies graves que normalement un professionnel formé peut diagnostiquer", met-elle en garde.