Sénégal: Industries culturelles créatives - Sept entreprises rejoignent la cohorte de Teranga Tech Incub

Dakar — Sept industries culturelles créatives (ICC), participent à la 6ème cohorte du programme Teranga Tech Incub (TTI), dont l'objectif est de fournir des outils de structuration, d'accès au marché et de mise en réseau nécessaires pour s'imposer sur la scène nationale et internationale.

Sur les 167 candidatures enregistrées, seules 7 ICC, évoluant dans le domaine de la mode, du design, de l'artisanat, du crochet, de la maroquinerie, des cosmétiques, ainsi que de cosméto-pharmacie, ont été retenues pour cette édition.

Durant deux jours, cette activité qui se déroule à l'institut français de Dakar, mettra en lumière l'excellence, l'authenticité et le potentiel économique du génie créatif sénégalais.

" (...) les choses sont entre vos mains et nous espérons que cette cohorte sera un élément de plus et de richesses de notre communauté comme leurs prédécesseurs l'ont été", a déclaré vendredi, l'ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fages.

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Mme Pages qui s'exprimait à la cérémonie marquant le lancement officiel de cette cohorte, appelle les récipiendaires à remettre leurs habitudes en question, en vue de profiter du coaching dont ils vont bénéficier.

"L'idée, c'est de faire émerger un écosystème créatif structurel, visible, résilient et c'est à vous qu'il appartient de le faire", a-t-elle fait valoir.

La représentante de TTI Dakar, Awa Khouma, se félicite pour sa part, de cette "aventure dans laquelle, ils évoluent avec les entrepreneurs".

Elle soutient que cette "aventure" remplie de "belles surprises et d'imprévus", s'exprime par "le sens d'humanité et de réussite à fort impact".

" (...) cette sixième cohorte, à l'image des précédentes, c'est du renforcement de la capacité des entreprises, des start-up à devenir, des entreprises durables, solides qui trouvent leur équilibre sur le marché", a quant à lui, rappelé, le directeur des instituts français du Sénégal, Laurent Viguié.

Il pense que cette incubation demeure aussi importante que le contenu apporté à ces jeunes créateurs, par les formateurs. D'où, son appel aux uns et aux autres, à prendre soin d'entretenir ce réseau auquel ils font déjà partie.