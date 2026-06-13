Maroc: Coupe du monde 2026 - Achraf Hakimi, l'atout majeur des Lions de l'Atlas

Dakar — Le défenseur du Paris Saint-Germain (PSG, élite française), Achraf Hakimi, apparait à 27 ans comme l'un des atouts majeurs de l'équipe nationale du Maroc qui entre en lice samedi face au Brésil dans la Coupe du monde abritée par les Etats Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique.

Les Lions de l'Atlas affrontent la Seleção à partir de 22h GMT au MetLife Stadium de New York - New Jersey en match comptant pour la première journée du groupe que les deux équipes partagent avec celles de l'Écosse et d'Haïti.

Âgé de 27 ans, le joueur du Paris Saint-Germain (PSG), meilleur joueur africain de l'année 2025, aborde cette compétition au sommet de sa carrière, fort d'une expérience acquise dans les grands championnats européens et d'un statut de cadre incontournable de la sélection marocaine.

Formé au Real Madrid, Hakimi a progressivement gravi les échelons du football mondial. Après des passages réussis au Borussia Dortmund et à l'Inter Milan, avec lequel il a remporté le championnat d'Italie en 2021, il a rejoint le PSG, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux droits de sa génération.

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Sous les couleurs du club parisien, l'international marocain se distingue par sa régularité et son efficacité. Cette saison, il a disputé plus de quarante rencontres toutes compétitions confondues, contribuant autant défensivement qu'offensivement.

Son activité, sa capacité à répéter les efforts et son influence dans les phases offensives en font un élément essentiel du dispositif parisien. Il compte notamment plusieurs titres majeurs en club, trois Ligues des champions, cinq championnats de France, un championnat d'Italie et une Supercoupe d'Europe.

Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2025 à domicile, Hakimi totalise 96 sélections et 11 buts avec l'équipe nationale du Maroc, et a participé à deux Coupes du monde (2018 et 2022).

Avec la sélection marocaine, il fait preuve d'une grande constance et figure parmi les leaders du vestiaire. Vice-capitaine, il est un relais important sur le terrain du sélectionneur récemment désigné à la tête de l'équipe, Mohamed Ouahbi

Reconnu pour sa vitesse, sa qualité de centre et sa capacité à se projeter vers l'avant, il représente une menace constante pour les défenses adverses. Son apport offensif, combiné à sa solidité défensive et à son expérience des grands rendez-vous, fait de lui l'un des leaders techniques des Lions de l'Atlas.

Plusieurs observateurs voient en lui le symbole de la montée en puissance du football marocain, notamment après le parcours historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a atteint les demi-finales.

Dans une récente déclaration, il affirmait : "Nous avons démontré que le Maroc pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Nous voulons continuer à progresser et écrire de nouvelles pages de notre histoire."

Le Maroc compte sur son défenseur vedette pour guider une génération talentueuse qui nourrit de grandes ambitions dans cette Coupe du monde. Aux côtés de Yassine Bounou, Sofyan Amrabat, Hakimi constitue l'un des piliers de la sélection.

Liste des 26 joueurs retenus :

Gardiens

Yassine Bounou -- Al Hilal (Arabie saoudite), Munir El Kajoui -- RS Berkane (Maroc), Ahmed Reda Tagnaouti -- FAR Rabat (Maroc)

Défenseurs

Nayef Aguerd -- Olympique de Marseille (France), Youssef Belammari -- Al Ahly (Égypte), Issa Diop -- Fulham (Angleterre), Zakaria El Ouahdi -- KRC Genk (Belgique), Achraf Hakimi -- Paris Saint-Germain (France), Redouane Halhal -- KV Mechelen (Belgique), oussair Mazraoui -- Manchester United (Angleterre), Chadi Riad -- Crystal Palace (Angleterre), Anass Salah Eddine -- PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Milieux de terrain

Samir El Mourabet (RC Strasbourg, Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Rome), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Gérone), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaquants

Chemsdine Talbi -- Sunderland, Soufiane Rahimi -- Al-Aïn, Ayoub El Kaabi -- Olympiacos, Brahim Díaz -- Real Madrid

Gessime Yassine -- RC Strasbourg

Ayoube Amaimouni -- Eintracht Francfort.

Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli ont été remplacés avant le début de la compétition par Marwane Saâdane et Amine Sbaï.