Sénégal: Gouvernance locale et la participation citoyenne - Des jeunes et des femmes formés à Matam

Un atelier de renforcement des capacités destiné aux organisations communautaires de base a rassemblé, pendant deux jours, vingt-cinq (25) jeunes et femmes issus des trois départements de la région de Matam. Ce programme portait sur les enjeux de la gouvernance locale et de la participation citoyenne. Il s'inscrit dans le cadre du projet Civic Lab, un laboratoire citoyen déployé sur une période de deux ans.

L'objectif de ce projet est de fédérer les efforts et les savoirs autour des moyens par lesquels les jeunes et les femmes peuvent s'engager auprès des instances locales, contribuer à la territorialisation et, surtout, concevoir des projets communautaires à la base. Ces initiatives vise à impulser le développement au coeur des communautés dont ces participants sont originaires.

« Aujourd'hui, nous sommes persuadés que le citoyen occupe une place centrale dans le développement. Il est essentiel de le former, de l'accompagner, de le mobiliser, et de le motiver afin qu'il puisse s'impliquer pleinement dans l'épanouissement de sa communauté », a affirmé Jaly Badiane, présidente de l'association « Wa Mbed mi Wax Ak », lors de l'ouverture officielle de l'atelier.

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Elle a souligné l'importance de promouvoir un développement à la base, en partant des terroirs pour atteindre les sommets, relevant l'intérêt de la participation des industries culturelles et créatives pour un développement véritablement inclusif. « À travers ce projet civique, ce laboratoire citoyen, nous pouvons rassembler encore davantage de personnes autour des enjeux liés à la participation citoyenne, à l'engagement, à la gestion des collectivités territoriales et à la conduite de projets communautaires », a-t-elle ajouté.

Au terme de cette formation, un processus est enclenché sur une période d'une année. Cette étape initiale constitue le premier jalon d'un projet plus vaste qui s'étendra sur plusieurs mois. Durant ce laps de temps, les organisations communautaires de base seront accompagnées « dans leur réflexion, leur conceptualisation et leur modélisation de projets adaptés à leurs besoins ».

Le rôle du projet sera également de les soutenir dans la mise en oeuvre concrète des initiatives, en les guidant depuis l'identification d'une problématique jusqu'à l'élaboration d'une solution adéquate. Seulement, comme partout ailleurs, la pérennité des actions menées demeure un des principaux défis pour les organisations communautaires de base.

Des projets et initiatives voient le jour, leur maintien dans la durée reste souvent problématique. Conscients de cet enjeu, les organisateurs ont décidé de concentrer leurs efforts, dans le cadre de ce nouveau projet, sur la durabilité des actions entreprises.

Outre le développement des capacités de réflexion et de résolution des problèmes communautaires, ils intégreront également une phase d'expérimentation d'outils et de méthodologies innovantes. Pour la présidente de l'association, « ces approches visent à garantir que les solutions mises en place puissent s'inscrire dans la durée et répondre durablement aux besoins locaux ».