Sénégal: Diourbel/Cérémonie de distribution de semences - Les chefs de villages plaident une autonomisation

Une cérémonie de distribution des semences d'arachide a réuni, hier vendredi, des chefs de village. Il s'agit d'une initiative qui vise à créer une autonomie semencière des producteurs agricoles.

Une association de développement composée de chefs de village veut assurer une autonomie en semences d'arachide. Ces producteurs agricoles ne veulent pas attendre tout de l'Etat. Ils ont acquis 12 tonnes de graines décortiquées pour une valeur de 7 à 8 millions de FCFA destinées à 122 chefs de village. Cet élan de solidarité permet à chaque chef de village de contribuer à hauteur de 50.000 FCFA. Cela lui permettra d'obtenir 100 kg d'arachide et une somme de 18.000 FCFA pour l'achat d'engrais remboursable à la fin de la saison des pluies.

Moussa Amy Dieng, chef de village de Keur Laye, explique : « ces 122 chefs de villages, des 22 communes sur les 37 que compte la région, ont eu un engagement individuel de 50.000 FCFA plus une enveloppe de 18.000 FCFA. Ce chef de village qui a bénéficié de 100 kg d'arachide va rembourser encore 50.000 FCFA à la fin de la saison. Le kg d'arachide va lui revenir à 800 FCFA contre 1000 à 1500 FCFA ».

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Le President régional des chefs de village de Diourbel appelle les producteurs à se préparer à une éventuelle suppression des subventions sur les semences. Ainsi, il exhorte l'Etat à accompagner les coopératives agricoles. « L'Etat ne peut pas subventionner 250 milliards en 2 ans alors que le paysan ne le sent pas. Cette subvention, en réalité, ne sert pas le principal bénéficiaire », regrette-t-il.

Le maire de la commune de Gade Escale, Ablaye Dieng, qui a présidé la cérémonie de distribution des semences d'arachide, a exhorté les bénéficiaires à être de bons créanciers.