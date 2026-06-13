Sénégal: Don de sang - Le pays traine toujours un gap

Une progression de 34% en termes de don de sang, a été noté dans la période de 2020 à 2024. Le Directeur du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), Dr Daouda Seck, soutient que cette hausse s'explique par le fait que des gens continuent à donner de leur sang et particulièrement les donneurs volontaires et non rémunérés. Il a, en outre, renseigné que 200 poches sont libérées pour un besoin de 300 par jour.

Au Senegal, sur 10 dons de sang, les 8 proviennent de donneurs volontaires et non rémunérés. Un constat qui fait dire au Directeur du Centre national de transfusion sanguine, Dr Douada Seck, que la promotion du don de sang fait ses preuves et que le nombre de donneurs augmente d'année en année. Cependant, pour atteindre plus de personnes, Dr Seck compte miser sur la communication, estimant qu'il y a quand-même beaucoup de défis qui les attendent.

« Par rapport à la compréhension de l'importance du don de sang, il nous faut miser sur la communication. Cette Journée mondiale du don de sang nous permet de célébrer toutes ces donneuses et tous ces donneurs, mais aussi de sensibiliser la population sénégalaise quant à l'importance du don de sang » a-t-il il fait savoir.

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Pour la Journée mondiale du don de sang, qui sera célébrée ce dimanche 14 juin 2026, le Cnts compte mettre en place trois points de collecte. « L'importance de ces points de collecte, c'est d'aller au-delà de ce que nous avons chaque jour ici, au Cnts, en termes de données et aussi d'augmenter nos capacités de distribution parce qu'en moyenne, le Cnts distribue 200 poches par jour.

Et les besoins sont de 300 poches en moyenne par jour. Ce qui fait qu'il nous reste quand-même un gap qui va nous permettre maintenant au moins de pouvoir combler et d'être autosuffisant et de surtout répondre à toutes ces demandes », a déclaré Dr Seck qui invite les étudiants, les Forces de défense et de sécurité, toutes les associations à répondre à l'appel.

Revenant sur le thème choisi, « C'est une goutte d'humanité, donner du sang, sauver des vies », Dr Seck déclare : « Je pense que ce thème quand-même est une vérité simple mais très puissante. Quand on parle d'humanité, c'est pour parler de l'importance que ce liquide précieux a vis-à-vis de l'humanité. Parce que derrière chaque don de sang, il y a toujours une personne qui est sauvée, la femme qui accouche, la personne qui est atteinte d'une maladie chronique telle que la drépanocytose, les personnes qui subissent parfois les accidents de la route ainsi que d'autres patients qui sont suivis pour des maladies chroniques et qui ont besoin continuellement de ce liquide précieux ».