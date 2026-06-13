Sénégal: Observation des instructions préventives et sécuritaires - Mouhamadou Makhtar Cissé exhorte les populations à la discipline

Dans le cadre de ses tournées de prise de contact réservées à des unités et services relevant de son département, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, hier vendredi, une visite à l'Etat-major de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), sis à la Caserne Malick Sy de Dakar. A cette occasion, Mouhamadou Makhtar Cissé a invité les populations à faire preuve de plus d'attention et de compréhension pour aider les Sapeurs-pompiers à mieux les secourir.

Après sa prise de fonction, le jeudi 4 juin dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, entame une série de visite de prise de contact avec des services relevant de son département. Après son déplacement la veille, à la Direction de la formation de la Police nationale, Mouhamadou Makhtar Cissé s'est rendu à l'Etat-major de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), sis à la Caserne Malick Sy de Dakar hier, vendredi 12 juin 2026.

Cette visite, deuxième du genre, coïncide avec l'arrivée des premières gouttes de pluie qui sont tombées sur Dakar. Une occasion pour le ministre de lancer un appel solennel à l'endroit des populations afin qu'elles fassent preuve de plus d'attention et de compréhension pour aider les Sapeurs-pompiers à mieux les secourir.

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« Je pense que le premier effort à faire, est un effort de prévention. Et la prévention, pour-soi, il faudra écouter les émissions, les discours qui sont adressés aux populations pour les inviter à plus de prudence, que ce soit dans le cadre des baignades, que ce soit dans le cadre des inondations, mais également dans le cadre de l'exigence de discipline que nous devons avoir si nous voulons avancer », a lancé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Il a évoqué, à titre d'exemple, la situation qui a prévalu, jeudi 11 juin, au niveau de l'autoroute à péage, qui a fortement perturbé la circulation. « Hier (Ndlr, jeudi 11 juin), il y a eu un accident qui a rendu la vie difficile à beaucoup d'automobilistes sur de longues heures parce que les secours ont des difficultés pour accéder sur le site de l'accident. Et pourtant, sur la l'autoroute, il y a une bande passante pour les véhicules de secours », a-t-il expliqué.

Devant de pareilles situations, il estime que seule la discipline peut aider à sauver des vies. Et cette discipline, dira-t-il « nous devons tous l'intérioriser, nous devons tous l'avoir. (Il faut) Savoir que la bande passante, elle doit être libérée pour les véhicules de secours. Peut-être qu'on n'en a pas toujours besoin, heureusement, et c'est pour ça que les automobilistes prennent l'habitude de l'emprunter. Mais, le jour où on en a besoin, cette bande passante, (si) elle est encombrée, (par) les automobiles, les secours ne peuvent pas intervenir à temps. Ce sont des risques, et donc, il faudrait pouvoir l'éviter ».

La discipline pour prévenir les inondations - Ne pas obstruer ou construire sur les voies d'eau, éviter de boucher les égouts...

Cette même discipline doit être de mise pour les inondations, selon le successeur de Me Bamba Cissé à la Place Washington. « Vous avez vu le matériel que nous avons vu, il ne servira pas... il ne pourra pas suffire pour pomper toute l'eau que nous avons, si les populations continuent à obstruer les voies d'eau, si les populations continuent à boucher les égouts, si les populations continuent à construire carrément, et en dur même parfois, sur les voies d'eau », a-t-il fait savoir, demandant aux populations de faire un effort en vue d'aider les Forces de sécurité à mieux réussir la mission.

Parce que, affirme Mouhamadou Makhtar Cissé, « cette mission ne peut pas être réussie que dans le traitement du péril, une fois qu'il est arrivé. Elle sera surtout réussie, dans le cadre de la prévention et de la prévision. Quand les secours doivent intervenir, c'est souvent un peu tard, et forcément, souvent, il y a des dommages. »

Et d'inviter à, cet effet, « les uns et les autres à réfléchir sur cela pour qu'ensemble nous puissions avoir un pays plus sûr, plus sauf, et pour le bien-être de de toutes les populations au service desquelles nous sommes », conclut-il.

Le ministre de l'Intérieur a, par ailleurs, exprimé ses remerciements à l'endroit du général Mamadou Ndoye et de son Etat-major, et au-delà d'eux, à tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la BNSP pour leur accueil et la visite-guidée qui, selon ses dires, « nous a permis de découvrir la panoplie de leur matériel, de leur moyen d'intervention. »

« Moyen qui, si impressionnant soit-il, demeure encore insuffisant par rapport à l'ampleur des risques qu'ils adressent, mais également par rapport aux nombreuses attentes des Sénégalais pour tous les types de menaces qui sont concernées par la riposte de cette Brigade nationale des Sapeurs-pompiers », a reconnu M. Cissé.

Il a, pour finir, salué l'excellent travail de planification et de montée en puissance de cette Brigade, effectuée par le General Mamdou Ndoye et ses hommes. « J'ai été, bref, séduit par la qualité du travail de planification qui a été fait. Parce que si vous ne planifiez pas, si vous n'avez pas de cap, vous vous posez les jalons de votre échec, c'est évident. Donc, ce travail de planification a été bien fait, son exécution sur un plan stratégique qui va jusqu'en 2029, son exécution est en cours, et c'est ça qui explique, aujourd'hui, le niveau d'équipement de cette de cette Brigade », souligne-t-il.