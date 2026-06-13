Sénégal: Assemblée nationale/Démission de Cheikh Thioro Mbacke et Ismaïla Diallo - Vers le retour de Malick Ndiaye au Bureau

Trois semaines après son départ de la présidence de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye est en passe de retrouver un poste au sein du Bureau. Dans un communiqué rendu public hier, vendredi 12 juin, l'institution parlementaire a annoncé les démissions du premier vice-président Ismaïla Diallo et du troisième vice-président Cheikh Thioro Mbacké dont les départs s'inscrivent dans la réorganisation interne engagée par Pastef au sein de l'Assemblée nationale.

Le Bureau de l'Assemblée nationale a encore enregistré deux départs. Trois semaines environ après la décision prise, le 24 mai dernier, par El Malick Ndiaye de quitter la présidence de l'Assemblée nationale, ses collègues du groupe majoritaire Pastef, Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, respectivement premier et troisième vice-président de l'Assemblée nationale, ont présenté leur démission des fonctions qu'ils occupaient depuis l'installation de la présente législature.

Dans un communiqué rendu public hier, vendredi 12 juin, le Bureau de l'Assemblée nationale a indiqué que c'est au cours de sa réunion tenue le même jour que les deux parlementaires ont présenté leur démission. Après avoir pris acte de cette décision et salué la disponibilité ainsi que l'engagement des deux députés au service de l'institution parlementaire, le Bureau a précisé que, conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il sera procédé à leur remplacement.

Il faut dire que ces démissions s'inscrivent dans une logique de réorganisation du dispositif de Pastef au sein du Parlement, initiée depuis le départ de son leader de la Primature, à la suite de sa révocation par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, par ailleurs ancien secrétaire général du parti. En effet, le départ de ces membres du Bureau de l'Assemblée nationale permettra à l'ancien président de l'institution, El Malick Ndiaye, qui avait quitté ses fonctions afin de permettre à son leader, Ousmane Sonko, d'accéder au perchoir, de réintégrer le Bureau.

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Outre El Malick Ndiaye, Amadou Ba, qui occupait le poste de cinquième vice-président de l'Assemblée nationale avant sa nomination comme ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, devrait également retrouver son siège au sein du Bureau grâce à ces démissions.

En effet, des sources au sein du Bureau de l'Assemblée nationale nous informent que l'officialisation de cette démission du député, élu sur la liste majoritaire du département de Mbacké et membre de la famille religieuse de Touba, n'est que l'aboutissement d'un souhait exprimé dès le 24 mai dernier, après la démission d'El Malick Ndiaye de la présidence de l'Assemblée nationale.

Très touché par l'acte posé par l'ancien président de l'Assemblée envers leur leader, Ousmane Sonko, Cheikh Thioro Mbacké avait alors proposé sa démission du poste de troisième vice-président afin de permettre à El Malick Ndiaye de réintégrer le Bureau. Il en est de même pour son collègue Dr Ismaïla Diallo, désormais ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a indiqué que sa décision « s'inscrit dans un esprit de responsabilité et de fidélité à mon engagement ».

D'ailleurs, dans une note publiée sur ses plateformes numériques, le désormais ex-troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké, redevenu simple député de la 15e législature, a expliqué que sa décision « résulte d'une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles ». « Cette décision résulte d'une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques qui me conduisent à me consacrer davantage à d'autres responsabilités et priorités, tout en poursuivant mon engagement au service de nos concitoyens à travers mon mandat parlementaire », a-t-il notamment déclaré.