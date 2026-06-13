Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Le ministre Adjé Silas Metch présente une Côte d'Ivoire d'opportunités à Philadelphie

À l'occasion de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule aux États-Unis, la Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité de la présence des acteurs mondiaux du sport et des affaires pour promouvoir son potentiel économique. Réunis à Philadelphie dans le cadre du Business Ivoire Forum, organisé par le ministère des Sports avec ses partenaires, investisseurs, responsables institutionnels et opérateurs économiques ont échangé autour des opportunités qu'offre l'économie du sport ivoirienne.

Prenant la parole devant un parterre de décideurs et d'acteurs du secteur privé, le ministre Adjé Silas Metch a présenté une vision ambitieuse de la Côte d'Ivoire, qu'il souhaite positionner comme une terre de champions, mais aussi comme une destination privilégiée pour les investissements liés au sport, à l'innovation et à l'entrepreneuriat des jeunes.

Pour le membre du gouvernement ivoirien, le sport ne doit plus être perçu uniquement comme une activité de compétition ou de loisirs. Il constitue désormais un puissant levier de développement économique capable de générer des emplois, d'attirer des capitaux et de stimuler l'innovation. « Le sport est un secteur stratégique pour bâtir un écosystème économique dynamique au service de la jeunesse », a-t-il souligné, mettant en avant les nombreuses réformes et infrastructures réalisées par la Côte d'Ivoire ces dernières années.

Cette vision a trouvé un écho favorable auprès du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Présente à cette rencontre, la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, Blerta Cela, a renouvelé le soutien de son institution aux efforts entrepris par le pays. Elle a insisté sur le potentiel de la jeunesse ivoirienne et sur la nécessité d'accompagner les initiatives innovantes capables de transformer les talents en opportunités économiques durables.

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« Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans une jeunesse qui innove et dans une économie qui tient ses promesses. Le PNUD transforme le potentiel en activité, et l'activité en emplois », a-t-elle déclaré.

L'un des moments marquants de cette journée a été la nomination de l'ancien international ivoirien Salomon Kalou en qualité d'Ambassadeur de Bonne Volonté du PNUD pour le Sport, l'Innovation et l'Entrepreneuriat des jeunes. Une distinction qui consacre le parcours exemplaire de l'ex-footballeur et renforce son rôle de modèle auprès de la jeunesse africaine.

Cette rencontre de haut niveau a également enregistré la participation de plusieurs personnalités, dont l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la directrice générale adjointe du CEPICI ainsi que de nombreux opérateurs économiques.

À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de faire du sport un moteur de croissance et un puissant vecteur d'attractivité économique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'investissement aux partenaires internationaux.