Afrique: Coupe du monde 2026 - L'Australien Alireza Faghani au sifflet du choc France-Sénégal

La FIFA a officialisé ce vendredi les désignations arbitrales des prochaines rencontres de la Coupe du monde 2026.

Le match très attendu entre la France et le Sénégal, prévu mardi prochain au Gillette Stadium de Foxborough (19 heures GMT), sera dirigé par l'expérimenté arbitre australien Alireza Faghani.

À 48 ans, le natif d'Iran figure parmi les arbitres les plus chevronnés du circuit international. Après avoir officié pendant plus de dix ans dans son pays d'origine, il s'est installé en Australie et représente désormais la fédération australienne. Arbitre international depuis 2008, il possède une solide expérience des grandes compétitions.

Une troisième Coupe du monde

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Le Mondial 2026 marquera la troisième participation d'Alireza Faghani à une Coupe du monde, après les éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Au cours de sa carrière, il s'est forgé une réputation d'arbitre habitué aux rendez-vous de très haut niveau.

Les supporters français gardent notamment le souvenir de son arbitrage lors du spectaculaire huitième de finale entre la France et l'Argentine au Mondial 2018. Les Bleus s'étaient alors imposés 4-3 dans l'un des matches les plus marquants de leur parcours vers un deuxième titre mondial.

Une récente finale de Coupe du monde des clubs

Plus récemment, la FIFA lui avait confié la finale de la Coupe du monde des clubs opposant Chelsea au Paris Saint-Germain. Une rencontre remportée par le club anglais sur le score de 3-0.

Sa désignation pour le premier match des champions du monde français face aux Lions du Sénégal témoigne une nouvelle fois de la confiance accordée par l'instance mondiale à cet arbitre expérimenté.