Gabon: Accueil chaleureux pour Zita Oligui Nguema à Tchibanga

La capitale provinciale de la Nyanga a réservé un accueil chaleureux à la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, lors de sa visite pour les trois jours d'actions en faveur des femmes. Dès son arrivée, les populations sont sorties pour lui témoigner leur reconnaissance, pour cette femme, cette mère exceptionnelle qu'elle est.

C'est un accueil chaleureux qui a été offert à la Première Dame, Zita Oligui Nguema à son arrivée sur la terre nynoise. Ce sont des chants, danses traditionnelles qui ont meublé cet accueil. Les associations de femmes, les chefs de quartier et les jeunes ont mobilisé pour marquer l'événement. L'émotion était visible, surtout chez les mères de famille venues l'acclamer.

Pourquoi cet engouement ? toujours proches de ses compatriotes

Il faut souligner sans ambages, que Zita Oligui Nguema est suivie pour ses actions sociales et de proximité. Sa fibre maternelle et humaniste touche plusieurs Gabonais qui ont de l'admiration et du respect pour ses actions. Sa fondation intervient souvent sur l'éducation, la santé maternelle et l'autonomisation des femmes. À Tchibanga, son passage a été perçu comme un signe d'attention pour le sud du pays, une région qui réclame plus d'infrastructures et d'opportunités.

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Message de solidarité et d'entraide

Dans ses échanges avec les populations, la Première Dame insiste souvent sur la solidarité et le rôle des femmes dans le développement local. Elle encourage les initiatives communautaires et rappelle que le changement passe aussi par l'engagement de chacun.

La capitale provinciale de la Nyanga va garder de cette journée, l'image d'une Première Dame proche des Gabonais, loin des discours officiels.