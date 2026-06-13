Togo: Le pays mobilisé pour l'accès à l'eau potable dans ses établissements scolaires

13 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La Journée de l'enfant africain est en préparation. Thème retenu cette année : « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique ».

En prélude à ce jour, la Ligue togolaise pour la protection de l'enfant (LTPE) a lancé une inspection des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans 315 établissements scolaires du Grand Lomé.

L'objectif est d'évaluer l'état des installations existantes, d'identifier les insuffisances et de promouvoir des actions concrètes de réhabilitation ou de construction de nouveaux ouvrages.

Cette initiative vise à améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves en garantissant un environnement scolaire plus sain et plus sécurisé.

La Journée de l'Enfant africain est célébrée chaque année le 16 juin dans de nombreux pays du continent.

Cet événement a été instituée en 1991 par l'OUA devenue Union africaine.

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