Congo-Kinshasa: Retour au calme à Nyunzu après la mort de deux personnes dans un conflit coutumier

Les habitants de la chefferie Tumbwe, au village Mugonga dans le territoire de Nyunzu (Tanganyika), retrouvent progressivement leur sérénité après les troubles survenus jeudi dernier, à la suite d'un conflit coutumier. Celui-ci opposait un nouveau chef désigné à un groupe d'habitants qui contestait sa nomination. Le bilan fait état de deux morts et de plusieurs blessés, selon des sources locales. Cette information a été confirmée samedi 13 juin 2026 par le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, Dox Eale.

Le nouveau chef coutumier a finalement été installé au village Mugonga, malgré les tensions initiales. Cette installation a contribué à ramener le calme dans cette localité du territoire de Nyunzu, où une partie de la population s'opposait à sa désignation.

D'après le ministre provincial de l'Intérieur, ce chef a été désigné légalement, conformément à la lignée de succession et après consultation des notabilités locales. À la suite du décès de l'ancien chef du village Mugonga, un intérimaire assurait la gestion depuis plus de cinq ans.

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L'administrateur du territoire de Kalemie, accompagné de notabilités locales, s'est rendu sur place pour procéder à l'installation du nouveau chef coutumier. Toutefois, à leur arrivée, un groupe d'habitants a contesté cette désignation, entraînant une confusion qui a dégénéré en affrontements, précise Dox Eale.

Selon des sources locales, ces violences ont causé deux morts et plusieurs blessés, poussant de nombreux habitants à fuir le village. Depuis jeudi, un retour progressif des déplacés est observé. Certains instigateurs présumés de ces troubles ont pris la fuite, tandis que d'autres ont été arrêtés, indique le ministre provincial.

Le coordonnateur de l'association Umoja ni Nguvu (« L'union fait la force »), Nathan Mugisho, dénonce cette situation et alerte sur la récurrence des conflits de succession coutumière dans la province du Tanganyika.

« Les conflits de succession dans le Tanganyika deviennent de plus en plus récurrents et causent trop de dégâts. De Kabalo, en passant par Moba jusqu'au territoire de Kalemie, on enregistre de nombreux cas sans réelle implication des députés provinciaux ni des autorités. Nous lançons un appel pour le rétablissement de l'ordre coutumier : que celui qui mérite d'être chef soit installé ».

Radio Okapi n'a pas obtenu obtenir la réaction de l'autre camp qui conteste la désignation du nouveau chef du village Mugonda.