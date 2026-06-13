Congo-Kinshasa: Le parti Base Républicaine condamne la répression du sit-in de l'opposition à Kinshasa

La répression du sit-in de la Coalition C64 constitue un véritable recul de la démocratie, estime le parti politique Base Républicaine. Dans un communiqué parvenu ce samedi 13 juin 2026 à Radio Okapi, cette formation politique encourage les autorités judiciaires à se saisir de cette situation afin d'établir les responsabilités et de dissuader les fauteurs de troubles. La Base Républicaine plaide ainsi pour la cohésion sociale en cette période de crise multiforme qui secoue le pays.

Pour la Base Républicaine, les incidents survenus vendredi 12 juin lors de la manifestation de la coalition de l'opposition « C64 » méritent d'être élucidés, et les responsabilités doivent être établies.

Ce parti de l'opposition juge impératif que toute la lumière soit faite notamment sur les circonstances ayant conduit aux blessures des manifestants, des acteurs politiques et d'autres citoyens impliqués. Il condamne toute forme de violence, ainsi que tout usage disproportionné de la force et les atteintes à l'intégrité physique des citoyens.

La Base Républicaine rappelle que les libertés publiques, notamment le droit de manifester pacifiquement, sont garanties par la Constitution et doivent être exercées dans le respect de l'ordre public, des lois de la République et des droits de chacun.

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Face aux tensions politiques actuelles, la Base Républicaine réaffirme que la RDC a davantage besoin de cohésion nationale que de divisions supplémentaires. C'est pourquoi elle continue de plaider pour la tenue d'un dialogue républicain inclusif, consacré en priorité au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.