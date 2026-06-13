Ile Maurice: Zardin La Laura, vitrine de l'agriculture intelligente au pays

13 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

À La Laura, Saint-Pierre, Zardin La Laura Ltd s'impose aujourd'hui comme l'un des exemples les plus aboutis de la transformation de l'agriculture mauricienne vers des modèles plus intelligents, durables et technologiquement avancés. À l'occasion d'une visite de terrain organisée ce jeudi 11 juin 2026 par le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI), autorités, experts du secteur et jeunes aspirants entrepreneurs ont pu découvrir une exploitation qui incarne l'avenir de l'agribusiness à Maurice.

Créée en 2021, cette entreprise familiale a connu une évolution rapide, passant d'une simple serre hydroponique à une structure agricole moderne intégrant l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'agriculture de précision.

Cette transformation, rendue possible grâce à l'accompagnement technique du FAREI, permet aujourd'hui la production de plus de 25 variétés de légumes, fruits et herbes aromatiques sur plus de 5 300 m² de cultures protégées, avec une production mensuelle dépassant les 3 500 kg.

Pour le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, cette initiative illustre la voie à suivre pour attirer davantage de jeunes vers un secteur désormais porteur d'opportunités économiques et d'innovation.

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Il a également qualifié l'entreprise de véritable «success story». Le junior minister Fabrice David a, pour sa part, insisté sur l'importance de trouver un équilibre entre productivité, durabilité et santé publique. De son côté, le FAREI annonce la modernisation de ses programmes afin de mieux accompagner cette transition agricole nationale.

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