Afrique: Maurice s'appuiera sur cinq combattants

La Malaisie accueille, du 16 au 21 juin 2026 à Kuala Lumpur, la toute première édition des IFMA Muaythai School World Championships. Organisé conjointement par la Fédération internationale de muay-thaï (IFMA) et la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), cet événement historique rassemble la jeune élite mondiale de la discipline sous une formule unique où chaque athlète boxe pour représenter son établissement scolaire.

Pour ce rendez-vous planétaire, la Mauritius Muaythai Federation (MMF) aligne une sélection rigoureuse composée de cinq jeunes combattants prometteurs. Cette délégation mauricienne affiche de solides arguments, portée par des athlètes ayant déjà fait leurs preuves lors des compétitions régionales de l'océan Indien.

La liste des engagés mauriciens combine puissance et dynamisme technique à travers plusieurs catégories de poids bien définies. Parmi eux, Ethane Lagaillarde, engagé chez les moins de 54 kg et représentant du Club de Plaine Magnien, s'est distingué l'année dernière en décrochant la prestigieuse ceinture locale WMC lors du tournoi international «King of the Jungle». À ses côtés, Noah Sanhoboa, boxeur de la catégorie des moins-de-57 kg issu du Club de Pointe-aux-Canonniers, s'était également imposé avec autorité lors du même tournoi pour s'emparer de la ceinture WMC de sa catégorie.

Shawn Elisa Jean, qui concourt chez les moins de 51 kg, est le partenaire d'entraînement de Sanhoboa au Club de Pointe-aux-Canonniers et figure parmi les vainqueurs notables du circuit mauricien. La sélection est complétée par Missry Lormeshsing et Jamel Munsaram, qui s'aligneront tous les deux dans la catégorie très disputée des moins de 60 kg, renforçant considérablement les chances de podium de la délégation grâce à leur volume physique.

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L'objectif de cette participation est double pour le staff technique mauricien. Au-delà de la stricte quête de médailles, ce tournoi scolaire mondial sert de plateforme de développement majeure. Il permet à ces adolescents d'engranger une expérience internationale indispensable face aux meilleures écoles asiatiques et européennes, juste avant l'ouverture des Championnats du Monde Seniors prévus dans la même foulée à Kuala Lumpur. Face à l'enjeu, les cinq Mauriciens disposent des atouts techniques pour s'imposer durablement sur l'échiquier mondial. La délégation quadricolore s'envole ce dimanche.

Le Groupe

Missry Lormeshsing (-60 kg), Shawn Elisa Jean (-51 kg), Noah Sanhoboa (-54 kg), Ethane Lagaillarde (-57 kg), Jamel Munsaram (-60 kg)

Chef de délégation : Shyam Seetaram,

Coach : Jonathan Gabriel, Assistant coach : Kenny Yu