Ile Maurice: Cumbre Vieja aligne sa huitième victoire

Pas de suspense à l'arrivée de la deuxième manche du championnat des 4 ans cet après-midi. Le favori Cumbre Vieja s'est une nouvelle fois imposé avec autorité, devançant encore Havana Moon (R. Gujadhur) pour prolonger son invincibilité au Champ-de-Mars. En cas de victoire dans la troisième manche, il décrocherait la Triple Crown, assortie d'un bonus d'un million de roupies pour ses heureux propriétaires.

En sus de l'épreuve phare remportée par Cumbre Vieja, Manoel Nunes a fait parler la poudre à trois autres reprises. Il a d'abord mené Salt 'N Peppa à bon port dans la quatrième course avant de terminer la journée en trombe avec le nouveau Boundless Energy (7e course) et Superior Force (8e course). Cela promet pour la course à la Cravache d'Or!

Raymond Danielson, l'actuel leader du jockeys' log, s'est aussi signalé pour le compte de ce 6e acte avec la première victoire de Moonlight Trader (5e course) au finish. Il a devancé United Prince et le nouveau We Have Touchdown (Awotar). L'écurie Gujadhur fit coup double pour la journée avec le deuxième succès de New World sur notre turf. Engagé dans l'épreuve d'ouverture, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires, s'imposant par plus de six longueurs sous la conduite de Sooful.

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Grant Van Niekerk a lui aussi inscrit son nom au tableau des vainqueurs. Il s'est distingué avec Carnarvon dans la deuxième épreuve, sortant le meilleur finish pour devancer de peu Mystery Cache (Nagadoo) et Cliff Swallow (R.Gujadhur) au but.

Finalement, retenons le précieux succès de Master Of Mystery dans la 3e course pour le compte de l'écurie Ruhee. Dans le dur en ce début de saison, cette formation a signé sa deuxième victoire de la campagne par l'entremise du gris, qui a aussi permis à Swapneel Rama de mettre fin à une longue disette.