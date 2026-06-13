Ile Maurice: Shiam Krisht Thannoo - « La qualité de l'eau à Maurice est considérée comme une des meilleures dans la région africaine... »

interview

L'eau, indispensable à la survie de l'humanité et au maintien des écosystèmes, est une ressource vitale et limitée. A Maurice, la Central Water Authority (CWA) est responsable de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable. Elle veille au grain et assure la qualité de l'eau. Shiam Krisht Thannoo, le General Manager, nous en dit plus.

Quels sont les principaux défis environnementaux liés à l'eau à Maurice ?

De façon générale, dans le monde, les défis environnementaux liés à l'eau s'agencent autour de l'épuisement des ressources douces, de la dégradation de la qualité aquatique et des bouleversements causés par le changement climatique. A Maurice, on ne peut ni parler d'épuisement des ressources en eau douces ni de dégradation de la qualité de l'eau. Contrairement à certains pays où des cours d'eau et des lacs se dessèchent, Maurice bénéficie toujours d'une certaine pluviométrie mais qui devient de plus en plus déficitaire.

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Par contre, la qualité de l'eau à Maurice est considérée comme une des meilleures dans la région africaine et répond aux normes imposées par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le laboratoire de la CWA s'assure que des prélèvements d'eau soient effectués à travers le pays tous les jours pour faire des analyses justement pour s'assurer de la qualité de l'eau.

Valeur du jour, pour Maurice, le plus grand défi environnemental demeure le déficit pluviométrique observé au cours des dernières années. Cela va sans dire que cela a eu pour effet une baisse drastique de nos réserves en eau. A titre d'exemple, Mare-aux-Vacoas affiche un taux de remplissage de 45%. Au fait, Maurice a la particularité d'avoir des microclimats. Ce qui explique que durant la saison des pluies, l'Est et le Sud ont été copieusement arrosés alors que le Plateau Central n'a reçu que des miettes.

Quel est selon-vous, l'état actuel des ressources en eau dans le pays ?

Alarmante ! En plus de Mare-aux-Vacoas, la situation au niveau des autres réservoirs est suivie avec beaucoup d'attention. Je dois ouvrir une parenthèse pour vous dire que nous n'utilisons pas uniquement les eaux en surface mais nous puisons également des nappes phréatiques qui sont elles aussi affectées, car la pluviométrie est déficitaire.

Idem pour les rivières et autres sources d'eau. Mais nous faisons de notre mieux pour gérer la situation. D'ailleurs le ministre de l'Energie et des utilités publiques, l'Honorable Patrick Assirvaden préside des réunions du Water Crisis Committee pour s'enquérir de l'évolution de la situation et pour prendre les décisions qui s'imposent.

Comment la CWA protège-t-elle ces ressources ?

C'est la Water Resources Commission qui est responsable de la gestion des réservoirs. La CWA, elle, gère le réseau et les services de traitement de l'eau. Nous nous assurons du bon fonctionnement de toutes nos installations à travers le pays. Permettez-moi de vous signaler que depuis quelque temps, nous sommes régulièrement victimes de vols, surtout des câbles électriques, ce qui perturbe considérablement nos opérations.

Comment surveillez-vous la qualité de l'eau distribuée aux Mauriciens ?

Nous avons un total de 160 points de source à travers le pays. Notre laboratoire effectue des prélèvements et des tests au quotidien. Evidemment, nous nous assurons de la qualité de l'eau. Nos stations de traitement d'eau sont équipées pour faire ce travail.

Quels sont les projets environnementaux les plus importants de la CWA actuellement ?

Nous avons élaboré un projet pour installer des panneaux photovoltaïques afin de diminuer notre dépendance à l'électricité produite à partir de l'énergie fossile et de bouger vers une énergie verte. Nous aurons aussi souhaité embellir les sites où se situent nos stations de traitement. Dans d'autres pays, les espaces verts autour des réservoirs sont utilisés comme des espaces de loisirs.

Comment les citoyens peuvent ils contribuer à la préservation de l'eau ?

En commençant par développer une culture du respect de l'eau. Utilisons l'eau de pluie pour laver notre terrasse et notre voiture, arroser notre potager, et même dans les toilettes. Il faut aussi déstigmatiser l'utilisation des eaux usées. Enfin, inculquons les bonnes habitudes, surtout chez les enfants.

L'eau et l'environnement sont liés intrinsèquement. Si vous ne protégez pas la Nature, cela aura un effet sur la pluviométrie et sur la qualité de l'eau. La protection de l'environnement n'est plus un choix, c'est une nécessité !