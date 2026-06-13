Cote d'Ivoire: Tuberculose et droits humains - Les meilleures productions médiatiques bientôt connues à Yamoussoukro

La lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire a abordé une nouvelle étape avec l'organisation, les 12 et 13 juin 2026 à Yamoussoukro, d'un atelier de délibération destiné à sélectionner les meilleures productions du Concours national des productions médiatiques sur la tuberculose en lien avec la promotion des droits humains.

Initiée par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire avec l'appui de son partenaire technique et financier Stop TB Partnership, cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement du leadership communautaire des personnes infectées et affectées par la tuberculose.

Elle est organisée sous le leadership du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), en collaboration avec Radio Santé Côte d'Ivoire.

Face à une maladie qui demeure un défi majeur de santé publique, malgré les progrès réalisés en matière de dépistage et de prise en charge, les organisateurs misent sur le rôle stratégique des médias pour renforcer la sensibilisation des populations. L'objectif est notamment de promouvoir le dépistage précoce, lutter contre la stigmatisation et favoriser une meilleure observance des traitements.

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L'atelier réunit des représentants d'institutions publiques, des spécialistes de la santé, des professionnels des médias ainsi que des experts indépendants. Sous la présidence de Mme Ayehui Viviane Mouhi, le jury est chargé d'examiner l'ensemble des productions reçues dans les différentes catégories du concours.

Durant deux jours, les participants passeront en revue les oeuvres soumises dans les domaines de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radio et de la télévision. Les travaux, organisés en groupes thématiques suivis de séances plénières, permettront d'identifier les meilleures productions de chaque catégorie avant la validation de la liste finale des lauréats.

Les productions en compétition portent sur plusieurs thématiques prioritaires, notamment le dépistage précoce de la tuberculose, la gratuité et l'efficacité du traitement, les liens entre la tuberculose et le VIH, la lutte contre la stigmatisation, les témoignages de patients guéris ainsi que la mobilisation communautaire.

À l'issue des délibérations, cinq distinctions seront attribuées : le Prix Radio, le Prix Télévision, le Prix Presse écrite, le Prix Presse en ligne et le Super Prix du concours, qui récompensera la meilleure production toutes catégories confondues.

Au-delà de la récompense des lauréats, cette initiative vise à encourager un traitement médiatique responsable des questions de santé publique et à renforcer l'engagement des professionnels des médias dans la lutte contre la tuberculose et la promotion des droits humains en Côte d'Ivoire.