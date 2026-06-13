Afrique de l'Ouest: Secteur des Btp - Acteurs ivoiriens et guinéens à Conakry pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires

Le Forum économique sectoriel du BTP Côte d'Ivoire-Guinée a démarré le 9 juin 2026 au Noom Hôtel de Conakry, sous l'impulsion du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp).

Organisé avec l'appui des gouvernements des deux pays, le rendez-vous a mobilisé durant quatre jours (du 9 au 12 juin) des acteurs institutionnels et économiques du publics et d privés autour d'un agenda commun : identifier, structurer et mettre en oeuvre de nouvelles opportunités d'affaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les travaux ont alterné sessions thématiques et rencontres d'affaires en format B2B, offrant aux opérateurs économiques guinéens et ivoiriens un cadre formel d'échanges directs, propice à la conclusion de partenariats concrets.

La signature d'un protocole d'accord entre les acteurs ivoiriens du BTP et le patronat guinéen a permis de formaliser cette volonté des parties d'aller vers davantage de partenariats.

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Situant le contexte de la rencontre, le président du Gibtp, Lamine Koné, a déclaré : « Oui, ce forum est une rencontre d'affaires au cours de laquelle nous souhaitons échanger sur les moyens d'intensifier la coopération économique bilatérale dans le secteur des infrastructures et des activités connexes au BTP...De plus, les réalités économiques de nos deux pays sont similaires puisque la Guinée tout comme la Côte d'Ivoire sont en pleine construction ; ce qui représente des opportunités que nos entreprises devraient saisir ».

Il a aussi rendu hommage au ministre guinéen du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, Ismaël Nabé, « un homme de vision, un ami du secteur privé et de la Cote d'Ivoire ».

Lamine Koné a également profité de l'occasion pour appeler à une forte mobilisation du secteur privé guinéen à l'occasion du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2026) qui se tiendra du 17 au 19 septembre 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan et avec pour thème « Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources du BTP ».

Représentant le président de la Confédération générale des entreprises de Guinée (Cge-Gui), Ismaël Condé, trésorier de l'institution, a réaffirmé l'engagement du patronat guinéen en faveur du renforcement des relations d'affaires entre la Guinée et la Côte d'Ivoire en général. Mais également la promotion des opportunités d'investissement et de partenariat dans les secteurs des infrastructures, du bâtiment et des travaux publics en particulier.

Saluant l'initiative, Ismaël Condé a soutenu que ce forum constitue une plateforme privilégiée de rencontres entre entreprises, investisseurs et décideurs des deux pays, avec pour ambition de favoriser l'émergence de partenariats durables, de stimuler les investissements et d'accompagner la transformation économique portée par la vision Simandou 2024. Le patronat guinéen se félicite donc de cette initiative qui contribue au rapprochement des secteurs privés africains et au développement d'une coopération économique sous-régionale plus forte et plus dynamique.

Pour sa part, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, Issifou Coulibaly, a réitéré la détermination et l'engagement de la représentation diplomatique ivoirienne à Conakry à accompagner activement les acteurs économiques ivoiriens dans leur déploiement sur le marché guinéen. Il a tenu à souligner ce message en marge des travaux du Forum économique, lors du diner qu'il a offert à la délégation Gibtp à sa résidence sise à Camayenne.