Cote d'Ivoire: Parc Oriental de Songon - Siandou Fofana lance un projet de 120 milliards FCFA porteur de 3 000 emplois pour les jeunes

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d'Ivoire », le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, représentant le Premier ministre Robert Beugré Mambé, a procédé le vendredi 12 juin 2026 au lancement officiel du Parc Oriental de Songon, un ambitieux projet touristique et ludique destiné à transformer durablement le paysage économique et social de cette commune du District autonome d'Abidjan.

Un projet structurant au coeur de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire »

Avec un investissement estimé à plus de 120 milliards de FCFA dès sa première phase, le Parc Oriental de Songon s'inscrit parmi les projets phares de la politique gouvernementale visant à renforcer l'attractivité touristique du pays. Cette première étape permettra la création de 3 000 emplois directs, dont 90 % seront réservés aux jeunes de Songon, ainsi que près de 1 500 emplois indirects dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services.

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Pour le ministre Siandou Fofana, ce projet dépasse la simple dimension économique. « Il incarne notre volonté de bâtir des infrastructures modernes, inclusives et durables, tout en respectant les communautés qui les accueillent. Songon sera désormais un pôle de référence, au bénéfice de ses populations », a-t-il déclaré.

Des infrastructures inédites pour faire de Songon un pôle touristique majeur

Le Directeur général de l'Industrie touristique et de l'Hôtellerie (DG-ITH), Dr Klo Fagama, a insisté sur la démarche participative adoptée pour la réalisation du projet. Selon lui, le Parc Oriental est conçu avec méthode et responsabilité afin de garantir l'adhésion des populations locales et le respect des engagements pris.

Présentant les différentes composantes du projet, le porte-parole du consortium CRBC, Thomas Zhaoi, a indiqué que la première phase couvrira 120 hectares et comprendra un vaste parc aquatique, des espaces de loisirs pour enfants ainsi qu'un hôtel moderne.

La deuxième phase prévoit la construction d'un complexe neige et glace, une innovation sans précédent en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'un hôtel de conférence destiné à développer le tourisme d'affaires. Une troisième phase portera sur la constitution d'une réserve foncière afin d'accompagner les futures évolutions du marché touristique.

Un impact social et économique au bénéfice des populations

Au-delà des infrastructures de loisirs, le projet intègre une forte dimension sociale. Il prévoit notamment la réalisation d'une école, d'un centre médical, d'un foyer polyvalent pour les jeunes ainsi que la création d'une fondation dédiée à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes.

Le site bénéficiera également d'équipements modernes comprenant des lignes de bus, des solutions de mobilité douce, un système de stationnement intelligent, la fibre optique et l'ensemble des réseaux essentiels.

Le maire de Songon, Gbrou Aloboué, accompagné des chefs traditionnels et des notables, a salué une initiative qui valorise le territoire et ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les populations locales.

Selon le calendrier présenté, la pose de la première pierre est prévue pour septembre 2026, le démarrage des travaux pour janvier 2027 et l'ouverture officielle du Parc Oriental de Songon pour octobre 2028. Une échéance qui pourrait marquer l'émergence d'un nouveau pôle touristique de référence en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.