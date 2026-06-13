Afrique de l'Ouest: Evaluation des réformes, programmes communautaires 2024-2025 - « La Côte d'Ivoire consolide sa performance », indique l'Uemoa

Le président de la Commission de l'Umeoa, Abdoulaye Diop, a rencontré le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, avec les ministres sectoriels de Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée le vendredi 12 juin 2026 à Abidjan-Plateau. « La Côte d'Ivoire a consolidé sa performance avec un taux de mise en oeuvre des réformes de 85% », a-t-il félicité le gouvernement ivoirien. Abdoulaye Diop présentait ainsi les conclusions des travaux de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes communautaires de l'Uemoa en Côte d'Ivoire, au titre de la période 2024-2025.

Le président de la Commission de l'Uemoa a souligné que l'évaluation a porté sur 145 réformes en 2025 contre 132 en 2024. Soulignant qu'au terme de cette revue, les experts ont formulés des recommandations pour la mise en oeuvre efficace des réformes, programmes et projets communautaires de cette institution sous-régionale.

Il a réitéré sa profonde gratitude au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour « son engagement sans faille et son précieux appui pour le processus d'intégration ». Il a adressé également ses sincères remerciements au Premier ministre, Robert Beugré Mambe, ainsi qu'au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, représenté pour cette opportunité par le ministre du Plan et de Développement, Souleymane Diarrassouba, pour leur appui déterminant dans l'accomplissement des missions de la Commission de l'Uemoa.

Souleymane Diarrassouba s'est réjoui d'entrée de cette performance de la Côte d'Ivoire. Il a ensuite assuré le président de la Commission de l'Uemoa de la détermination du Chef de l'Etat ivoirien et de l'ensemble des membres du gouvernement à participer à toutes les actions favorisant le renforcement de l'intégration sous-régionale. Au vu de ces résultats présentés, il s'est permis de féliciter ses collègues membres du gouvernement, sans oublier les acteurs nationaux pour ce travail accompli avec abnégation.

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Il n'a pas omis de saluer les efforts constants de la commission de l'Uemoa qui a particulièrement mis à disposition un guide relatif aux méthodes techniques de transposition des directives de l'Uemoa et au modèle d'acte de notification.

La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Uemoa, faut-il le rappeler, est instituée par « Acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement du 24 octobre 2013 ». Celle-ci est placée sous la présidence des chefs de Gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des Finances. Elle permet aux instances exécutives de l'Union d'évaluer les actions communes mises en oeuvre pour l'atteinte des objectifs du Traité de l'Uemoa. La revue effectuée cette année 2026 est la 11e édition de l'évaluation de l'Union.