Cote d'Ivoire: Publication d'information scientifique fiable - L'Insp présente son Bulletin de santé publique

L'Institut national de la santé publique (Insp) oeuvre pour mettre à la disposition des populations et des acteurs de la santé, des informations fiables, actualisées et accessibles. L'objectif est de mieux prévenir les maladies, orienter les interventions et éclairer la prise de décision. C'est dans cette optique qu'il a mis sur pied un Bulletin de santé publique de Côte d'Ivoire (Bsp-Ci). A l'occasion d'un atelier tenu le 12 juin 2026 à Abidjan-Plateau, cet outil a été officiellement présenté aux médias.

Le directeur général de l'Insp, Professeur William Yavo, a expliqué que ce document constitue bien plus qu'un recueil de données statistiques. Il représente en fait un outil stratégique permettant de suivre l'évolution de la situation sanitaire nationale, de partager les résultats de la surveillance épidémiologique et d'informer les décideurs, les professionnels de la santé, les chercheurs et surtout le public.

« Nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de la communauté en tant qu'institut, en tant qu'organisation travaillant dans le domaine de la santé publique. Et il est bon que la communauté soit informée de tout ce que nous faisons à travers des cadeaux fiables tels que le Bulletin de santé publique de Côte d'Ivoire », a justifié le directeur général.

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Cet atelier a été présidé par le directeur régional de la santé, Dr N'Dri Roger. Il représentait à ce titre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Ce dernier a reconnu que les systèmes de santé modernes ne peuvent être performants sans une publication régulière de données fiables et sans une diffusion efficace de ces informations auprès des populations et des citoyens.

Dr N'Dri Roger souligne que la disponibilité d'informations de sources crédibles et scientifiquement validées est devenue un enjeu majeur de santé, dans un environnement marqué par la circulation rapide des informations, mais également par la prolifération de rumeurs et de fausses informations. « Le bulletin répond précisément à cette exigence. Il constitue un instrument essentiel de surveillance, un instrument d'alerte et d'information qui permet de mieux comprendre les tendances sanitaires, d'anticiper les risques et d'orienter les réponses appropriées », ajoute-t-il à son tour.

En revanche, il constate avec force que malgré la performance du comité scientifique qui travaille, sa visibilité auprès du grand public demeure insuffisante. D'où son appel à une collaboration accrue avec les médias. « Le gouvernement accorde donc une importance particulière au renforcement de cette collaboration entre les acteurs de santé publique et les professionnels des médias », a déclaré le directeur régional de la santé, N'Dri Roger.

Le Bsp-Ci est une innovation de l'Institut national de la santé publique (Insp) qui parait tous les trois mois. Selon le directeur général de l'Insp, l'Institut a privilégié la diffusion en ligne de ce bulletin à travers le site de l'Insp pour toucher un grand nombre de personnes. Toutefois, au dire du Prof William Yavo, l'entité a déployé des efforts pour disposer d'exemplaires en version papier qu'il distribue à certaines institutions pour leur besoin.