Cote d'Ivoire: San Pedro - L'Initiative 'Popote familiale 2026' au profit des ménages vulnérables a démarré

Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a procédé le 10 juin 2026, au lancement de l'Initiative "Popote familiale 2026", à la préfecture de San Pedro. Il s'agit d'une action sociale qui vise à renforcer l'assistance aux ménages pauvres et vulnérables de la région, notamment ceux n'ayant jamais bénéficié des programmes de filets sociaux. La cérémonie a été conduite par le directeur régional dudit ministère, Kouakou Konan Ludovic, en présence des autorités préfectorales, des partenaires techniques et des bénéficiaires.

Après la phase précédente ayant permis à cinquante ménages de recevoir des kits alimentaires et non alimentaires en 2025, le programme cible cette année quarante-cinq ménages répartis entre les départements de San Pedro et de Tabou. Outre les kits de soutien alimentaires et non alimentaires, les bénéficiaires recevront pour cette édition un transfert monétaire mensuel de 7 000 francs Cfa destiné à l'achat de protéines et à la prise en charge des frais de transport des vivres et non-vivres reçus.

Une nouvelle composante axée sur les Activités génératrices de revenus (Agr) a également été introduite. Les ménages sélectionnés bénéficieront de formations spécifiques ainsi que d'un appui financier de 100 000 francs Cfa pour la mise en oeuvre de leurs projets économiques. Des sessions de formation en gestion budgétaire et en comptabilité simplifiée sont en effet prévues, afin de favoriser une utilisation optimale des ressources accordées.

Notons que la sélection des bénéficiaires s'appuie sur le Registre social unique (Rsu), un système national de collecte et de centralisation des données socio-économiques des ménages pauvres et vulnérables. Cet outil permet d'identifier de manière objective les personnes éligibles aux différents programmes sociaux mis en oeuvre par l'État et ses partenaires.

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Au dire de Kouakou Konan Ludovic, le Rsu constitue aujourd'hui un levier important dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il sert notamment de base aux programmes de filets sociaux, qui accordent des transferts monétaires trimestriels de 36 000 francs Cfa sur une période de trois ans, avec un dernier versement doublé. Cela, en vue de favoriser l'autonomisation des bénéficiaires.

Le directeur régional de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a, à juste titre, égrainé plusieurs initiatives dispersées grâce à ces appuis, notamment dans les domaines de la coiffure, de la production d'attiéké ou de l'élevage. Des réalisations ainsi citées comme exemples de réussite et d'amélioration des conditions de vie des ménages concernés.

L'Initiative "Popote familiale 2026" se poursuivra jusqu'au mois de décembre prochain, avec des distributions mensuelles et un accompagnement continu des bénéficiaires.