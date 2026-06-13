Cote d'Ivoire: Mondial de football 2026 - Les Ivoiriens au rendez-vous des 104 matchs, les Éléphants lancent leur défi mondial

Les Éléphants entrent en scène ce dimanche face à l'Équateur avec l'ambition de réussir leur entrée dans un groupe E relevé et de confirmer leur nouveau statut de champions d'Afrique.

L'heure de vérité a sonné pour les hommes d'Emerse Faé. La Côte d'Ivoire effectue son entrée en lice ce dimanche 14 juin 2026 à 23h GMT face à l'Équateur, au stade de Philadelphie, dans le cadre du groupe E. Un premier rendez-vous décisif pour les champions d'Afrique, opposés à une formation sud-américaine particulièrement redoutable, invaincue depuis 19 rencontres.

Cette confrontation s'annonce déjà comme un duel tactique majeur dans la course à la qualification. Auréolés de leur sacre continental, les Éléphants abordent ce Mondial avec une confiance retrouvée et l'ambition de franchir un nouveau cap sur l'échiquier mondial. Dans l'entrejeu, l'expérience de Franck Kessié et d'Ibrahim Sangaré sera déterminante pour imposer le rythme face à un adversaire réputé pour sa discipline collective et son intensité physique.

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Sur le plan défensif, le sélectionneur ivoirien pourra s'appuyer sur la solidité d'éléments comme Ousmane Diomandé, ainsi que sur la complémentarité du duo Wilfried Singo-Jean-Philippe Agbadou, appelé à contenir les offensives équatoriennes. Pour les supporters ivoiriens, le rendez-vous s'annonce total. L'intégralité des 104 matchs du tournoi pourra être suivie grâce au partenariat entre Orange Côte d'Ivoire et New World TV via Max it TV, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Une initiative qui renforce l'accessibilité du Mondial sur smartphones et supports connectés. Coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition à 48 nations s'annonce comme la plus grande de l'histoire. Pour les Éléphants, une mission s'impose : faire vibrer tout un peuple et écrire une nouvelle page du football ivoirien.