La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a annoncé que Dr George Agyekum Donkor, président de ladite banque et de son Conseil d'administration, a été désigné lauréat du Prix d'excellence du leadership africain en finance du développement-Intégration régionale et transformation économique, à l'occasion de la 16e édition des african business leadership Awards (Abla 2026).

Ce prix décerné par l'African leadership organisation (Uk) limited et le comité éditorial de l'African leadership Magazine, fait suite à processus rigoureux dévaluation fondé sur le mérite. Il récompense le leader exceptionnel ainsi que son impact transformateur sur l'architecture du financement du développement en Afrique de l'Ouest.

Au-delà de cette distinction individuelle, la Bidc a également été désignée en tant que partenaire stratégique en financement du développement du secteur Alm Africa 2026, soulignant ainsi son rôle central dans la promotion de l'intégration régionale, du financement des infrastructures, du développement des entreprises et de la transformation économique de l'espace Cedeao.

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Dr Donkor a été invité à intervenir en qualité d'invité d'honneur et conférencier principal, lors de la cérémonie de remise des prix prévue le 3 juillet 2026, à la chambre des lords, à Londres, au Royaume-Uni. Le sommet sera place sous le thème : « De la vision à l'accélération : impulser la prochaine vague de croissance et de leadership en Afrique ».

En effet, selon la déclaration du comité éditorial, le leadership de Dr Donkor continue de faire le lien entre les politiques publiques, la structuration financière et leur mise en oeuvre, positionnant la Bidc comme une institution stratégique capable d'aligner les priorités souveraines avec les flux d'investissement mondiaux. Le comité a salué son rôle dans la mobilisation des capitaux concessionnels et de financement aux conditions du marché, la promotion de mécanismes de financement mixte et de co-investissement , ainsi que le renforcement des systèmes financiers nécessaires à l'accélération d'une croissance économique durable en Afrique de l'Ouest.

« Cette reconnaissance dépasse ma personne et rend hommage à l'engagement collectif de toute l'équipe de la Bidc, de nos Etats membres et de nos partenaires de développement qui partage la vision d'une Afrique de l'Ouest prospère et intégré », dit-il, puis d'ajouter : elle réaffirme notre engagement en faveur de la finance inclusive, du développement des Pme, de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et du financement des infrastructure en tant que piliers essentiels de compétitive économique à long terme .

Dans le cadre de cette distinction, Dr Donkor participera à une session de haut niveau aux cotés des Chefs d'Etat, ministre souverain, gouverneure de banque, gouverneur de banqué centrales ; institution du développent. Il prendra part également à réunion exclusive à huis clos ave des membres sélectionnés de la chambre des lords du Royaume -Unis.

Les african businnes leadership Awards demeure, des principales plateformes du continent consacrée au leadership et à l'investissement réussissant 400 aux haut responsables, et offrant un cadre unique pour le dialogue constructif, l'alignement des capitaux transfrontalier et le leadership intellectuelle à l'échelle africaine.