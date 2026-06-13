Cote d'Ivoire: Métallurgie et pharmaceutique - Des usines de 110 milliards FCFA d'investissements inaugurées bientôt

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a reçu 2026 à son cabinet les responsables du Groupe Ivoire Acier et du Groupe B5, venus lui présenter un important projet d'investissement.

La Côte d'Ivoire va bientôt renforcer son statut de hub industriel en Afrique de l'Ouest. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a reçu le 12 juin 2026, à son cabinet au Plateau, une forte délégation d'investisseurs indiens conduite par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, au Togo et au Bénin, Assiélou Félix Tanon, et le président-directeur général du Groupe Ivoire Acier (Ivaci) Sarl, Thakwani Mukesh.

Au coeur des échanges : un vaste projet d'investissement de 110 milliards de francs CFA destiné à renforcer les filières métallurgique et pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Avant la rencontre ministérielle, les investisseurs ont effectué une visite des sites devant accueillir les futures infrastructures industrielles, notamment une aciérie au PK47 sur l'autoroute du Nord et un laminoir au PK24, dans la zone industrielle développée par ARISE Ivoire. À terme, ces installations permettront de produire du fer à béton, des équipements métallurgiques et d'autres dérivés destinés aux marchés ivoirien et sous-régional, tout en générant des milliers d'emplois directs et indirects.

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« Nous sommes en Côte d'Ivoire avec l'ambition de produire localement et surtout de contribuer à la création de nombreux emplois. Notre objectif est de mettre sur le marché des produits de bonne qualité à des prix compétitifs », a déclaré le Pdg du Groupe Ivoire Acier, Thakwani Mukesh. Selon lui, la première phase du projet sera inaugurée en décembre 2026, tandis que l'ensemble des infrastructures devrait être achevé dans les dix-huit mois suivants.

Outre la métallurgie, le groupe entend investir dans la fabrication de médicaments et, à terme, de vaccins afin de renforcer la souveraineté sanitaire du pays. Saluant cette initiative, Kalil Konaté a rappelé que la métallurgie et la pharmacie figurent parmi les secteurs prioritaires du plan national d'industrialisation. « Il s'agit d'un investissement stratégique dans deux thématiques que nous avons considérées comme prioritaires dans notre plan de développement industriel », a affirmé le ministre.

Le gouvernement promet un accompagnement renforcé à travers des facilités fiscales et des mécanismes d'appui institutionnel. Les investisseurs ont également manifesté leur intérêt pour l'emballage et l'agro-industrie, dans le cadre du programme national « Une région, une industrie ; un district, une zone économique spéciale ».