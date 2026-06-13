Cote d'Ivoire: Digitalisation et innovation du transport - Un succès confirmé pour le lancement du Saditl au pays

Abidjan a accueilli, les 9 et 10 juin 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire, la première édition du Salon africain de la digitalisation et de l'innovation du transport et de la logistique (Saditl). Placé sous le parrainage du ministère des Transports et des Affaires maritimes, cet événement a marqué une entrée réussie dans le paysage des rencontres professionnelles dédiées au secteur.

Une initiative portée par une expertise nationale

Ce rendez-vous a été organisé par le cabinet international Deliôz Consulting, dirigé par l'économiste ivoirien Johann Djédjé, qui a également assuré les fonctions de président du Comité scientifique et de commissaire général. À l'issue des deux journées, l'événement a été unanimement salué pour la qualité de son organisation et la pertinence de ses contenus.

Un thème axé sur la transformation durable

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Cette édition inaugurale s'est articulée autour du thème :

« Digitalisation, Numérisation et Télécommunication Efficientes, pour une Décarbonation Effective du Transport et de la Logistique en Afrique ».

La Côte d'Ivoire, désignée pays à l'honneur, a servi de cadre à la présentation d'innovations par plus d'une trentaine d'entreprises nationales et internationales venues exposer leurs solutions technologiques.

Des échanges de haut niveau avec les acteurs du secteur

Le salon a été rythmé par plusieurs panels thématiques réunissant des institutions majeures de financement telles que la Jica, l'Afd, Expertise France, la Banque africaine de développement (Bad) et la Banque européenne d'investissement, aux côtés d'entreprises privées.

Lors de l'ouverture, Johann Djédjé a souligné le rôle déterminant des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain et l'internet des objets. Selon lui, ces outils constituent des leviers essentiels pour améliorer l'efficacité des opérations de transport et de logistique tout en favorisant leur décarbonation, avec un impact direct sur le coût de la vie des populations africaines.

Il a également insisté sur des prérequis indispensables au développement du secteur, notamment des infrastructures technologiques performantes, un accès stable et abordable à internet et des systèmes de paiement sécurisés.

Des innovations variées et une forte participation internationale

En présence de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci), de nombreuses entreprises ont présenté leurs solutions innovantes. Parmi elles figuraient Yango CI, Huawei, ST Digital Veone, Mayelia, Atcs, Shiba Assurances, ainsi que des structures ivoiriennes comme Amuga, Quipux Afrique et l'Oic.

Le salon a également bénéficié d'une dimension sous-régionale avec la participation de délégations du Mali et du Burkina Faso, incluant notamment des représentants du Conseil malien des chargeurs, du Conseil malien des transporteurs routiers et des Entrepôts maliens en Côte d'Ivoire.

Une première édition prometteuse et des perspectives affirmées

La cérémonie de clôture, présidée par M. Nguetta, conseiller technique représentant le ministre des Transports, a mis en avant la réussite globale de l'événement. Celui-ci a annoncé attendre le rapport final du Saditl 2026 tout en confirmant la tenue de la prochaine édition.

Le rendez-vous est ainsi fixé aux 9, 10 et 11 mars 2027, toujours à Abidjan, au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, pour une deuxième édition qui s'annonce déjà ambitieuse.