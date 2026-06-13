Tunisie: Plus de 2,234 millions de quintaux de céréales récoltées jusqu'au 12 juin 2026

Les quantités de céréales récoltées, à l'échelle nationale, à la date du 12 juin 2026, ont atteint environ 2,234 millions de quintaux, selon les données publiées samedi par l'Office des Céréales.

Cette quantité se répartit entre 2,194 millions de quintaux de céréales de consommation dans les centres de collecte et 40 mille quintaux de semences sélectionnées brutes chez les entreprises de production, selon la même source.

Le rythme quotidien de collecte a enregistré une hausse notable dans les différents centres, et ce, parallèlement à l'avancement des opérations de moisson et de réception dans les différentes régions, atteignant 282 mille quintaux pour la journée du 12 juin 2026.

L'Office des Céréales a procédé à l'accélération du rythme de transport vers ses silos centraux et les unités de transformation des minoteries par camions ou par voie ferroviaire afin d'assurer la saison de collecte des céréales, de garantir l'absorption de l'éventuelle pression au niveau des centres et de permettre aux agriculteurs de livrer leurs récoltes dans les meilleures conditions.

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Ainsi, les quantités transportées au 12 juin 2026 ont atteint environ 560 mille quintaux.

L'Office a appelé, dans ce cadre, les différents intervenants à respecter les procédures de sécurité et de prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger les récoltes et assurer les meilleurs conditions pour les opérations de collecte, de transport et de stockage afin de préserver la sécurité du stock national et de renforcer la sécurité alimentaire.