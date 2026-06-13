Tunisie: France - Vers un renforcement de la coopération dans l'intelligence artificielle et la santé numérique

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, a rencontré le 10 juin 2026, au siège de l'ambassade à Paris, Anne Le Hénanff afin d'examiner les perspectives de développement des investissements et des partenariats tuniso-français dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la santé numérique.

Les discussions ont porté sur les moyens de tirer parti des réseaux de compétences et du tissu entrepreneurial actifs dans les deux pays afin de favoriser l'émergence de projets innovants.

Les deux parties ont également évoqué les opportunités de lancer des initiatives conjointes, notamment dans les secteurs de l'intelligence artificielle présentant un intérêt commun pour la Tunisie et la France.

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