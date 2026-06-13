Tunisie: Le Kef - Succès d'une première intervention ophtalmologique utilisant la kératectomie lamellaire

Le service d'ophtalmologie de l'hôpital régional du Kef a réalisé, samedi, une intervention chirurgicale de haute précision considérée comme une première dans l'établissement. L'opération a été pratiquée avec succès sur un adolescent de 15 ans ayant subi auparavant une grave blessure à l'oeil.

Selon les informations relayées par Radio Le Kef, les équipes médicales ont eu recours à la technique de la kératectomie lamellaire avec recouvrement conjonctival (Keratectomy Lamellaire avec recouvrement conjonctival), une procédure spécialisée visant à préserver le globe oculaire tout en préparant la pose ultérieure d'une prothèse esthétique.

Cette intervention a pour principal objectif de conserver l'oeil du patient et de lui permettre, dans un second temps, de bénéficier d'une prothèse oculaire conçue pour reproduire fidèlement l'apparence de l'oeil sain. La technique est reconnue pour son impact psychologique moins important par rapport à d'autres solutions chirurgicales plus invasives, tout en offrant une meilleure acceptation par les patients.

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L'opération a été couronnée de succès. Les médecins prévoient la mise en place de la prothèse oculaire environ 21 jours après l'intervention. Celle-ci sera réalisée sur mesure afin de reproduire au plus près les caractéristiques de l'oeil intact.

Au-delà de l'aspect médical, cette prise en charge vise également à améliorer le bien-être psychologique et social du jeune patient. La préservation de l'apparence du visage et l'intégration d'une prothèse esthétique devraient favoriser son intégration sociale et contribuer à une meilleure qualité de vie.

Cette réalisation marque une avancée notable pour l'hôpital régional du Kef et illustre le développement des compétences spécialisées au sein des structures de santé régionales. Elle témoigne également des progrès enregistrés dans la prise en charge des traumatismes oculaires complexes en dehors des grands centres hospitaliers universitaires du pays.