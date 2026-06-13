Tunisie: Une bouffée d'oxygène pour la santé et l'éducation à El Faouar

Dans le cadre de leurs activités sociétales et de leur engagement en faveur du développement local durable, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et son partenaire, la société Mazarine Energy Tunisia ont mis en oeuvre une initiative au profit de plusieurs secteurs publics relevant du gouvernorat de Kébili.

Cette action sociétale a consisté à fournir divers équipements aux structures régionales des secteurs de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, ainsi que de la culture, contribuant ainsi à l'amélioration des services offerts aux citoyens et au renforcement des infrastructures locales.

La cérémonie de remise des équipements s'est déroulée le vendredi 12 juin 2026 à la délégation d'El Faouar, en présence des autorités locales, de M. Issam Khadhar, représentant de la cellule de responsabilité sociétale de l'ETAP, ainsi que des représentants de Mazarine Energy Tunisia.

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Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre des programmes sociétaux déployés par les entreprises énergétiques opérant en Tunisie, visant à accompagner les efforts de l'État dans les domaines prioritaires du développement, notamment la santé, l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture. Elle traduit également la volonté des deux partenaires de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région et de soutenir les structures publiques locales.

À ce titre, le secteur de la santé a bénéficié d'équipements modernes d'ophtalmologie destinés à l'hôpital local d'El Faouar, afin de renforcer la qualité des prestations médicales et de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de soins spécialisés.

Dans le domaine de l'éducation, plusieurs établissements scolaires de la délégation ont été équipés de matériel informatique, notamment d'ordinateurs performants et d'imprimantes, afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et de favoriser l'accès aux outils numériques.

Par ailleurs, la Maison des Jeunes de Ghidma a reçu divers équipements destinés à l'animation des activités sportives et récréatives, comprenant notamment des appareils photo, des consoles de jeux vidéo, des écrans et du matériel de sonorisation. Le secteur culturel a également été renforcé grâce à la fourniture de mobilier de bureau, d'équipements audio modernes et d'autres matériels nécessaires au bon fonctionnement des structures culturelles de la région.