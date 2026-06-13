Afrique: Maroc-Brésil - Ce que prévoit l'intelligence artificielle pour ce match

Une application d'intelligence artificielle prévoit une victoire du Brésil face au Maroc (2-1) lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon cette projection, la Seleção, dirigée par l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, s'imposerait d'une courte tête grâce à la qualité individuelle de son effectif et à son expérience dans les grandes compétitions. Le Maroc, de son côté, livrerait une prestation solide mais insuffisante pour renverser la sélection brésilienne.

L'algorithme estime que l'écart se jouerait principalement sur l'efficacité offensive, mettant en avant des joueurs comme Vinícius Júnior et Raphinha pour faire la différence dans une rencontre jugée équilibrée.

L'intelligence artificielle souligne néanmoins les progrès de la sélection marocaine, décrite comme une équipe disciplinée, bien organisée tactiquement et désormais capable de rivaliser avec les meilleures nations. Le Maroc confirme ainsi son statut acquis après sa performance historique en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

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Le Brésil reste toutefois considéré comme l'un des principaux favoris de la compétition, avec l'ambition de décrocher une sixième étoile, une première depuis son dernier sacre en 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Les deux sélections se sont affrontées à trois reprises dans leur histoire. Le Brésil compte deux victoires contre une pour le Maroc, selon les données du site spécialisé Transfermarkt. Leur seule confrontation officielle en Coupe du monde remonte à 1998 en France, où les Brésiliens s'étaient imposés (3-0). Le match prévu au MetLife Stadium de New York constituera ainsi leur deuxième duel en phase finale de Mondial.