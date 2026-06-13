Afrique: Algérie-Argentine - Où suivre le match en direct et à quelle heure ?

L'équipe nationale d'Algérie affronte l'Argentine dans la nuit du mercredi 17 juin 2026 pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, une affiche très attendue opposant les "Fennecs" aux champions du monde en titre.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 02h00 (heure algérienne), soit 03h00 (heure française). Ce match de groupe constitue l'un des chocs les plus suivis de cette première phase de la compétition, en raison du prestige de l'adversaire et de l'intérêt suscité par la sélection algérienne sur la scène internationale.

La diffusion du match sera assurée en Algérie par la chaîne publique Al Aoula (ENTV), permettant aux supporters de suivre gratuitement la rencontre sur le territoire national. À l'international et dans la région MENA, le match sera également retransmis par beIN Sports, notamment sur la chaîne beIN Sports Max 1, qui proposera la diffusion commentée.

Cette rencontre représente un premier test majeur pour la sélection algérienne, qui ambitionne de réussir son entrée dans le tournoi face à une équipe argentine considérée comme l'une des références mondiales du football. L'Argentine, forte de son expérience et de la qualité de son effectif, aborde cette compétition avec le statut de favorite, tandis que l'Algérie cherchera à créer la surprise.

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Au-delà de l'enjeu sportif, cette affiche devrait susciter un large engouement populaire. En Algérie comme dans la diaspora, de nombreux supporters sont attendus devant les écrans pour suivre ce rendez-vous programmé en pleine nuit.

La présence de commentateurs reconnus sur les chaînes diffusant la rencontre devrait également renforcer l'audience d'un match déjà considéré comme l'un des temps forts de ce début de Mondial 2026.