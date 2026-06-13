Tunisie: Affaire du champ gazier de Nawara - La Cour d'appel confirme les condamnations d'anciens responsables de l'ETAP

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée de la Cour d'appel de Tunis a confirmé le jugement de première instance rendu contre trois anciens responsables de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), tout en réduisant les peines de deux d'entre eux, selon une source judiciaire citée par l'Agence TAP.

La Cour a maintenu la peine de deux ans de prison prononcée contre Abdelwahab Khamassi, ancien président-directeur général de l'ETAP entre fin 2020 et août 2022. En revanche, les peines infligées à Mohamed Ali Khalil, ancien PDG de l'entreprise, et un ancien directeur central, ont été ramenées de huit à quatre ans de prison, avec maintien des amendes financières.

Les trois anciens responsables sont poursuivis dans une affaire liée à des soupçons de détournement de fonds publics en rapport avec un marché public concernant le champ gazier de Nawara, dans le gouvernorat de Tataouine.

Pour rappel, Abdelwahab Khamassi avait été démis de ses fonctions par décret présidentiel le 26 août 2022.

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