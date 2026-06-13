Tunisie: Djerba - Les sabots de stationnement de retour à Houmt Souk dès lundi

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

La municipalité de Houmt Souk, à Djerba, a annoncé la reprise de l'utilisation des sabots de stationnement à partir du lundi 15 juin afin de lutter contre les infractions liées au stationnement et d'améliorer la fluidité de la circulation dans la ville.

Dans un communiqué, le chargé du secrétariat général et de la gestion des affaires courantes de la commune a indiqué que cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer le respect du code de la route et assurer une meilleure organisation de l'espace public.

La municipalité précise que les sabots de roue seront utilisés à l'encontre des conducteurs de voitures particulières, de poids lourds et d'autobus stationnés de manière irrégulière ou en violation de la réglementation en vigueur.

Les autorités locales estiment que cette décision contribuera à réduire le stationnement anarchique, considéré comme l'une des principales causes de congestion dans plusieurs artères de Houmt Souk, particulièrement dans les zones à forte affluence.

La commune appelle, à cet effet, les usagers de la route à respecter les règles de stationnement et les dispositions municipales afin d'éviter les sanctions prévues.

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