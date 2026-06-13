Tunisie: Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF) - La présence du requin bleu, signe de bonne santé de l'écosystème marin

L'observation récente d'un requin bleu au large de Menzel Temime, dans le gouvernorat de Nabeul, ne suscite aucune inquiétude. Bien au contraire, elle constitue un indicateur positif de l'équilibre et de la bonne santé de l'écosystème marin en Méditerranée, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'organisation explique que cette espèce vit généralement dans les eaux profondes et au large des côtes. Sa présence occasionnelle près du littoral peut être liée à des phénomènes naturels tels que les déplacements de bancs de poissons, les courants marins ou encore les variations de température de l'eau.

Le WWF souligne que le requin bleu ne représente pas une menace directe pour l'être humain. Il se nourrit principalement de petits poissons et de calmars, tandis que les incidents impliquant cette espèce demeurent extrêmement rares à l'échelle mondiale.

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L'organisation rappelle toutefois que le requin bleu est confronté à une pression croissante due à la surpêche et aux captures accidentelles. Cette situation a entraîné une diminution de ses populations, au point qu'il est aujourd'hui classé parmi les espèces quasi menacées à l'échelle mondiale, avec une situation encore plus préoccupante en Méditerranée.