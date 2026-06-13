Tunisie: Nabeul - Panne d'urgence sur une conduite de refoulement à la station de Dar Chaâbane El Fehri

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

L'Office national de l'assainissement (ONAS) a annoncé, ce samedi 13 juin 2026, la survenue d'une panne imprévue au niveau de la conduite de refoulement de la station de pompage de Dar Chaâbane El Fehri, dans le gouvernorat de Nabeul.

Dans un communiqué, l'ONAS a indiqué avoir immédiatement mobilisé l'ensemble des moyens humains et techniques disponibles afin de faire face à cet incident et d'en limiter les répercussions.

L'Office a également précisé avoir renforcé les opérations d'intervention en faisant appel à une entreprise privée spécialisée, chargée de procéder aux travaux de réparation dans les plus brefs délais.

Selon la même source, la situation devrait revenir à la normale dès l'achèvement des travaux et la remise en service de la station concernée.

L'ONAS n'a pas communiqué davantage de détails sur les causes de cette panne ni sur la durée prévisionnelle des réparations. Toutefois, les équipes techniques poursuivent leurs interventions afin d'assurer un rétablissement rapide du fonctionnement de l'infrastructure.

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