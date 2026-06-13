Tunisie: Kairouan - 37 % du réseau d'éclairage public converti en lampes à faible consommation d'énergie

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Kairouan a franchi une nouvelle étape dans son programme de modernisation de l'éclairage public. Selon le Secrétaire Général de la municipalité, chargé de sa gestion, Hammadi Abdallah, 37 % du réseau d'éclairage public a déjà été renouvelé par des équipements à faible consommation d'énergie.

Dans une déclaration à la Radio nationale, il a précisé que cette opération concerne plus de 14.500 points lumineux répartis à travers la ville.

Hammadi Abdallah a souligné que les nouveaux luminaires installés sont de haute qualité et offrent d'importants avantages sur les plans financier et énergétique. Cette transition vers un éclairage économe permet notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer les coûts liés à la consommation d'électricité.

Le responsable a également insisté sur l'importance de la maîtrise de l'énergie dans le cadre de la politique d'efficacité énergétique, visant à rationaliser la consommation électrique et à promouvoir un développement urbain plus durable.

 

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